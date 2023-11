Nuova proprietà e addio Inzaghi: l’Inter blocca il nuovo allenatore

L’Inter vola ma intanto non mancano le indiscrezioni tra questioni societarie e di campo: senza scudetto, scelto il nuovo allenatore

Prima in Italia, prima in Europa. L’Inter di Inzaghi vola grazie ai gol di Lautaro Martinez e ad una squadra che ormai gioca a memoria.

Il tecnico piacentino è uno degli artefici di questo ottimo inizio di stagione, ma sa bene che deve continuare a correre per evitare di inciampare e perdere poi la vetta della classifica, come accaduto nelle ultime due stagioni.

Un’Inter scudettata non avrebbe alcun dubbio su da chi ripartire anche il prossimo anno, nonostante le continue voci su un possibile cambio di società. Da tempo si rincorrono le indiscrezioni su un eventuale passaggio di mano del club meneghino, un cambio di proprietà che potrebbe avere conseguenze anche dal punto di vista tecnico e progettuale.

Proprio con una nuova proprietà e senza scudetto, la posizione di Inzaghi non sarebbe più tanto solida ed allora sui social si rincorrono le presunte indiscrezioni su quel che potrebbe accadere, anzi sarebbe già accaduto: un allenatore bloccato per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, Thiago Motta bloccato da nuova proprietà

Il nome è di una vecchia conoscenza di San Siro, un allenatore che da calciatore ha vinto con la maglia nerazzurra ed ora vorrebbe fare lo stesso anche in panchina.

Per il momento sta facendo volare la sua squadra, il Bologna. Già perché sarebbe proprio Thiago Motta ad essere stato bloccato lo scorso maggio dall’Inter. Lo stesso ex Psg sarebbe desideroso di fare il salto di qualità e di andare a guidare la formazione nerazzurra con la nuova proprietà.

Il suo nome però non piace soltanto all’Inter: le prestazioni e il gioco del Bologna hanno attratto diverse compagini in giro per l’Europa e il nome di Motta è ora attenzionato da numerosi club anche di prima fascia. Nei suoi pensieri però c’è l’Inter e la voglia di tornare a San Siro in una nuova veste.

Perché ciò accada già il prossimo anno servirà il verificarsi di almeno due condizioni: il passaggio di proprietà e il mancato scudetto di Inzaghi. E magari i tifosi nerazzurri non saranno così impazienti di rivedere Motta all’Inter.