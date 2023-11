Milan Skriniar risponde a Marotta: “Sappiamo come è andata”

Le dichiarazioni del difensore dei francesi, ex Inter, che torna a San Siro, da avversario del Milan

Milan Skriniar torna a San Siro. Lo fa, per la prima volta, con la maglia del Psg, dopo averlo fatto per anni, indossando i colori nerazzurri dell’Inter.

Del difensore, trasferitosi a Parigi, in estate, da svincolato, ha parlato di recente Beppe Marotta: “Ha fatto finta di voler rinnovare e poi pensava ad altro – ha affermato il dirigente nerazzurro a La Gazzetta dello Sport -. Ho provato un forte sentimento di delusione. Quando un giocatore non rinnova va contro il valore del club. Ha fatto un torto all’Inter, non alle persone. Gli abbiamo proposto tante soluzioni di rinnovo, anche quella di fissare una clausola rescissoria che tutelasse le sue esigenze e quelle del club, ma ha sempre detto no”.

Parole che chiaramente meritavano una risposta. Risposta che è arrivata questo pomeriggio in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Psg di Champions League: “Sono qui per pensare alla partita di domani – esordisce Skriniar -, non voglio commentare quello che ha detto Marotta, non voglio creare casini e polemiche. Io ovviamente so come è andata e anche alcuni del club sanno come è andata, ma non è questo il momento per parlare”

Milan-Psg, Skriniar: “Contento di essere in Francia”

Milan Skriniar ha chiaramente la testa al Psg. L’Inter è ormai il passato: “Sono contento di questa nuova esperienza – prosegue il difensore -. Ogni allenamento e partita ho sempre più fiducia in me stesso, c’è ancora tanto da migliorare. Mi piace tanto il modo di giocare di Luis Enrique”.

San Siro e accoglienza pesante – “So benissimo che sarà un match difficile perché io ho giocato sei anni qua, so come affrontare questo stadio da avversario. Per me sarà un match speciale, sarà diverso rispetto a quello di andata”

Ritorno di Donnarumma – “Non l’ho visto preoccupato, ha esperienza ed è tra i più forti al mondo. Domani sarà 100% concentrato sulla partita”.