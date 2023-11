Milan-Psg: Pioli recupera i pezzi, ma resta l’emergenza

Le ultime dal centro sportivo di Carnago in vista della sfida di San Siro, valevole per la quarta giornata di Champions League

È vigilia di Champions League per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri devono gettarsi alle spalle il periodo di crisi per provare ad avere la meglio del Psg e rilanciarsi per la qualificazione agli ottavi di finale. La vittoria è l’unico risultato per una squadra che dopo tre giornate ha raccolto solamente due punti, con i pareggi contro Newcastle e Borussia Dortmund.

Il Milan, stamani, si è ritrovato a Carnago per l’allenamento di rifinitura. Le attenzioni, chiaramente, erano puntate su tutti quei calciatori in via di recupero. Ieri, come scritto, si sono allenati in gruppo Theo Hernandez, Chukwueze e Pulisic e anche oggi il terzino e i due esterni hanno iniziato a lavorare con la squadra, al pari di Rade Krunic. L’unico assente è dunque Simon Kjaer: una brutta notizia per Pioli che dovrà così continuare a fare i conti con l’emergenza centrali. Gli unici a disposizione saranno infatti Thiaw e Tomori.

A bordo campo, ad assistere all’allenamento anche Moncada, che si è soffermato a parlare con il mister.

Milan-PSG, le scelte di Pioli per la sfida di San Siro

Stefano Pioli si affiderà alla migliore squadra possibile per provare a battere il Psg, nel quarto match della fase a gironi di Champions League.

Tra i pali così ci sarà Mike Maignan, che nel pomeriggio interverrà in conferenza stampa al fianco del tecnico rossonero. In difesa, con il recuperato Theo Hernandez, ci saranno Davide Calabria, Malick Thiaw e Fikayo Tomori.

A centrocampo, che torna a tre, non si toccano Tiijani Reijnders, che verrà affiancato dal recuperato Krunic e Loftus-Cheek.

Nel tridente offensivo riecco Christian Pulisic con Olivier Giroud e Rafa Leao.