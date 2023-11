HIGHLIGHTS | Il Frosinone affonda l’Empoli, il Var ferma la rimonta toscana

Il Frosinone batte l’Empoli in uno dei due posticipi dell’undicesima giornata di Serie A: annullato nel finale il gol del pareggio a Caputo

Il Frosinone batte l’Empoli e sale a quindici punti in classifica. Importante vittoria per la formazione di Di Francesco nello scontro salvezza contro la formazione guidata da Andreazzoli.

I ciociari partono subito forte e trovano il gol con Cuni, ma il Var annulla per fuorigioco. Nel primo tempo il risultato non cambia, ma è nella ripresa che si infiamma il match. Due pali per Mazzitelli, in mezzo il gol del vantaggio dei padroni di casa firmato da Cuni. L’Empoli accusa il colpo e subisce il raddoppio, firmato da Ibrahimovic.

I toscani provano a riorganizzarsi e rientra nel match all’86’ con Caputo. Il bomber trova anche la rete del pareggio ma il Var annulla per fuorigioco: vince il Frosinone dopo un lungo recupero, l’Empoli affonda in classifica.

FROSINONE-EMPOLI 2-1: 58′ Cuni (F), 74′ Ibrahimovic (F), 84′ Caputo (E)

Classifica Serie A: Inter 28 punti; Juventus 26; Milan 22; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Fiorentina e Roma 17; Lazio e Monza 16; Frosinone 15; Lecce 13; Torino* 12; Genoa e Sassuolo* 11; Udinese 10; Cagliari 9; Verona 8; Empoli 7; Salernitana 4.

*una partita in meno