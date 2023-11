Casting in difesa per il Milan: ecco il nuovo colpo per i rossoneri

Il Milan è a caccia di un difensore nelle prossime finestre di calciomercato, occhio a diversi nomi sui taccuini degli uomini mercato rossoneri. Le ultimissime notizie sulla società meneghina

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo un momento davvero molto molto difficile. I rossoneri, che all’arrivo dell’ultima sosta si erano presi la vetta della classifica con una vittoria pesantissima in casa del Genoa, ora stanno vivendo molte difficoltà dal punto di vista del gioco e, soprattutto, dei risultati.

Dal rientro dalla pausa per le nazionali, il Diavolo non ha ancora vinto accumulando solo sconfitte e un pareggio, assai deludente visto il doppio vantaggio maturato, in casa del Napoli di Rudi Garcia. Sono molti i problemi che attanagliano la squadra allenata da Stefano Pioli che, in questo particolare momento, sta vivendo un’emergenza importante dal punto di vista della difesa. La retroguardia del Diavolo è corta, considerando anche gli ultimi infortuni, con degli elementi che non stanno garantendo la giusta affidabilità. Insomma, nelle prossime finestre di calciomercato, serviranno dei rinforzi in quella posizione, quella di centrale della difesa. Il Milan sta sondando diversi profili che potrebbero essere utili alla causa del club meneghino, andiamo a scoprirli insieme.

Ecco la lista di nomi per il Milan di Pioli

Il primo nome, ma non per importanza, che vi citiamo sarebbe quello di Maxime Esteve. Il giocatore del Montpellier non ha un prezzo eccessivo e il suo legame con la Ligue 1 e le sue origini francesi possono fare ben sperare. In Grecia invece si spinge sul nome di Koulierakis, difensore centrale del Paok Salonicco, valutato circa 10 milioni di euro. Non va inoltre dimenticato il nome, che sembra il più pronto, di Morato. Il calciatore del Benfica ha una grande esperienza internazionale, ma il suo prezzo è più alto rispetto a quello dei suoi colleghi, sui 15 milioni di euro circa.

Infine ci sono un paio di giocatori che provengono dalla Premier League: stiamo parlando di Kelly e Kiwior. Il primo, in forza al Bournemouth, è uno dei più caldi, mentre il secondo, vecchia conoscenza del campionato italiano di Serie A, potrebbe arrivare con la formula del prestito.