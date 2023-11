Zidane si tira indietro: Conte non ha più rivali per la panchina

Zidane si tira indietro, è arrivato un altro rifiuto: Antonio Conte balza così in pole per la panchina. Tutti i dettagli

Sono sempre i nomi di Antonio Conte e Zinedine Zidane ad infiammare il possibile valzer delle panchine in Serie A e fra le big europee.

Recentemente, come noto, il tecnico pugliese ha detto no alla proposta di Aurelio De Laurentiis per subentrare subito a Rudi Garcia. “Prendere una squadra in corsa? No, perché sono situazioni create prima”, ha dichiarato l’allenatore ex Juventus ed Inter. Conte, però, non chiude alle piazze di Roma e Napoli: “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”. L’ex CT della Nazionale è stato recentemente accostato anche al Manchester United come possibile successore di ten Hag. Possibile ‘via libera’ da Zidane.

Conte-Manchester United: Zidane si tira indietro, ex Inter e Juve in pole

I due nomi caldi per la panchina dei ‘Red Devils’ sono proprio quelli di Conte e Zidane. Il francese, tuttavia, avrebbe già declinato la destinazione Manchester.

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, Zinedine Zidane avrebbe già rifiutato l’opzione Manchester United, ben prima del crollo dei ‘Red Devils’ in questo avvio di stagione. Ten Hag è sempre in discussione e il nome di Antonio Conte potrebbe così balzare in pole. Le big di Serie A sono avvisate.