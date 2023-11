Roma-Lecce, tra Dybala e Lukaku succede di tutto: la reazione dei tifosi

Roma-Lecce, succede di tutto nel corso del primo tempo della sfida dell’Olimpico. Il rigore sbagliato da Lukaku

Ci si aspettava un primo tempo frizzante all’Olimpico tra Roma e Lecce e le attese di certo sono state ripagate. Non sono mancate, infatti, occasioni importanti da ambo le parti nel corso della gara dell’Olimpico, al momento inchiodata sul punteggio di 0-0.

I giallorossi hanno avuto un approccio alla gara sicuramente più convincente, sfiorando il gol in diverse circostanze. La compagine di Mourinho ha anche sprecato un rigore in avvio. Dopo un consulto al VAR, infatti, al quarto minuto di gioco è stato decretato un tiro dagli undici metri a favore della Roma, per un tocco con le punta delle dita di Baschirotto. Ad incaricarsene è stato Lukaku che, però, ha fallito la grande chance, facendosi ipnotizzare da Falcone. La scelta di Dybala di lasciare il rigore a Lukaku non è stata digerita da alcuni tifosi, secondo i quali l’argentino non ha voluto presentarsi dal dischetto perché non ancora in perfette condizioni fisiche.

Roma-Lecce, Dybala-Lukaku protagonisti: social scatenati

In realtà il numero 21 della Roma si è reso protagonista di un primo tempo importante, sfiorando il gol in almeno tre occasioni, prima di riscontrare nuovi problemi fisici, facendo ampi cenni alla panchina ma continuando a restare in campo.

In una circostanza, al termine di un’azione propiziata da una giocata di qualità, Dybala ha saltato con uno scavetto il difensore in copertura prima di disegnare un tracciante terminato poco lontano dal secondo palo.

Poco prima, però, sempre un tiro del numero 21 era stato neutralizzato…da Lukaku. L’attaccante belga si è involontariamente frapposto alla conclusione del compagno, arrestando la corsa del pallone diretto nello specchio della porta. Questi, e tanti altri, gli episodi principali che hanno alimentato le opinioni dei tifosi sul web. Ecco una rapida carrellata:

Dybala che cede il rigore a Lukaku perché sennò rischia di stirarsi in vista del derby racconta bene la situazione attuale della Roma.#RomaLecce — Luca tifa ASRoma (@ModernoTifoso) November 5, 2023

Grande salvataggio di Lukaku su tiro di Dybala — Moreno (@morenoAlmare) November 5, 2023

A lukaku e dybala strapperei il contratto seduta stante — forza lecce (@Pollogrini5) November 5, 2023

Lukaku sta giocando come se fosse una finale.#RomaLecce — Mestruatè (@Mestrvat) November 5, 2023

Perché non lo ha tirato Dybala? — Canix…Fino alla fine 🤍🖤 (@Canix70) November 5, 2023

L’anno scorso Dybala contro il Lecce si è infortunato tirando un rigore — giovanni brentegani (@giovannibrenteg) November 5, 2023