Nico Gonzalez e l’incredibile statistica sui gol

La Fiorentina può contare su un Nico Gonzalez che si sta rivelando assolutamente indispensabile per il sistema di gioco di Italiano

Una squadra che, nonostante le ultime due sconfitte consecutive, ha come obiettivo quello di essere grande protagonista all’interno di una stagione che può regalare diverse soddisfazioni ai viola. La Fiorentina sta dimostrando, specialmente a livello di gioco, di poter mettere in difficoltà tutte le avversarie; Italiano ha costruito una squadra con una precisa identità e la capacità di arrivare alla conclusione con praticamente tutti gli elementi.

Tra i grandi protagonisti della rosa viola non possiamo non andare a citare Nico Gonzalez, attaccante di assoluto valore e con la capacità di trascinare i suoi compagni verso grandi traguardi. Elemento fondamentale per la Fiorentina che, in questa stagione, vuole essere grande protagonista.

Come ha giocato Nico Gonzalez l’ultima partita: Lazio Fiorentina

L’ultima partita di campionato ha visto la Fiorentina andare all’Olimpico per sfidare la Lazio; un vero e proprio big match tra due squadre con una propensione offensiva e la voglia di andare a dominare l’avversario. E’ stata una gara decisamente intensa con occasioni da una parte all’altra.

Alla fine il match è stato deciso da Immobile che, nei minuti di recupero, ha realizzato il calcio di rigore che ha permesso ai suoi di conquistare tre punti molto importanti per la stagione. Per quanto riguarda Nico Gonzalez, l’attaccante ha disputato una buona partita.

Fantacalcio: i voti di Nico Gonzalez

Giocatore fondamentale per la Fiorentina ma in grado di dare un contributo anche dal punto di vista del Fantacalcio grazie alla capacità di portare bonus tra gol e assist. La prima soddisfazione è arrivata alla prima partita di campionato, in casa del Genoa; prestazione importante da parte di Nico Gonzalez che ha trovato la via della rete guadagnando un bel dieci.

Stesso voto ottenuto al termine della seconda partita di campionato, contro il Lecce; l’attaccante della Fiorentina ha fornito un’altra grande prestazione trovando la via della rete e mettendo in mostra le sue qualità. Non positiva la partita in casa dell’Inter; a San Siro, infatti, i ragazzi di Italiano sono stati dominati non riuscendo a mostrare il loro gioco. Per Nico Gonzalez è arrivato un cinque e mezzo.

Riscatto immediato nella successiva partita; contro l’Atalanta, infatti, Nico Gonzalez ha fornito una prestazione decisamente importante mettendo in difficoltà la difesa di Gasperini e fornendo anche un assist. A livello di voto ha guadagnato un sette e mezzo. Assente contro l’Udinese, Nico Gonzalez si è tolto grandi soddisfazioni nelle successive tre partite.

Contro Frosinone, Cagliari e Napoli ha mostrato tutte le sue straordinarie qualità andando a realizzare, per ogni partita, un gol importante per la sua squadra. Tre reti dove Gonzalez ha fatto vedere la sua pericolosità all’interno dell’area di rigore e la capacità di trascinare i suoi compagni. In questi match il voto ottenuto è sempre stato un bellissimo dieci.

Arriviamo alle ultime partite dove il voto dell’attaccante viola è stato anche condizionato dal fatto che la Fiorentina, contro Empoli e Lazio, non è riuscito ad ottenere punti. Il primo match si è concluso con un bel sei mentre all’Olimpico è arrivato un cinque e mezzo.

Come ha commentato Nico Gonzalez su Instagram

L’attaccante della Fiorentina, come molti suoi colleghi, ha un profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati della sua squadra. L’ultimo post, da questo punto di vista, è arrivato dopo la partita contro il Napoli in cui è stato protagonista con un gran gol.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nico Gonzalez (@nicoigonzalez)

Nico Gonzalez nella probabile formazione di Fiorentina Juventus

La prossima partita della Fiorentina sarà il big match contro la Juventus; una sfida sempre molto sentito per i viola considerando la rivalità con i bianconeri. Dal punto di vista della classifica ci troviamo di fronte ad un match importante per tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive.

Tra i protagonisti del match troveremo sicuramente Nico Gonzalez; l’attaccante della Fiorentina ha le caratteristiche per andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Le sue qualità nell’uno contro uno e la capacitò di andare a creare la superiorità numerica possono creare non pochi problemi alla retroguardia bianconera. Vediamo la probabile formazione viola con la presenza dal primo minuto dell’attaccante. Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi; Duncan, Arthur Melo; Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Beltran

Nico Gonzalez nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di quanto Nico Gonzalez sia un giocatore fondamentale per la Fiorentina e a livello fantacalcistico dal momento che può fornire un contributo a livello di gol e assist. A tal proposito andiamo a vedere le statistiche aggiornate dell’attaccante viola fino a questo momento.

Gol: cinque

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 8.27

Nico Gonzalez ad un passo dal record

L’inizio di stagione di Nico Gonzalez è stato, a dir poco, importante; il giocatore sta dimostrando di poter essere assolutamente determinante per la sua squadra. Italiano difficilmente può fare a meno del suo talento perché, con le sue qualità e la capacità di saltare l’uomo, riesce a mettere in difficoltà qualsiasi difesa.

A livello realizzativo sta per eguagliare la stagione scorsa; nel 2022/2023, infatti, ha realizzato sei gol mentre in questo campionato è già a quota cinque e le partite da disputare sono ancora molte. Una dimostrazione piuttosto evidente di come il giocatore sia cresciuto assumendo un ruolo di leader all’interno della squadra. La Fiorentina, in questa stagione, ha obiettivi molto importanti e un giocatore come Nico Gonzalez può risultare detrminante.