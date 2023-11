HIGHLIGHTS | Miretti e super difesa: la Juve batte la Fiorentina e resta in scia dell’Inter

La Juventus passa a Firenze grazie ad una rete di Miretti: la Fiorentina attacca con costanza ma non trova il gol

Basta un guizzo di Miretti alla Juventus per tenere il passo dell’Inter e superare l’ostacolo Fiorentina. Al ‘Franchi’ dopo giorni di polemiche si gioca e i bianconeri portano a casa tre punti preziosi, che consente ad Allegri di restare in scia dei nerazzurri e di portare a sette il distacco dalla quinta in classifica.

Eppure per la Juve non è stata una partita semplice: subito in gol con Miretti che finalizza una buona azione corale, i bianconeri si ritrovano schiacciati nella propria metà campo praticamente fino al novantesimo. La pressione della Fiorentina è costante ma non trova quasi mai sfogo con una conclusione degna di nota.

Ci prova nel primo tempo Nico Gonzalez ma trova Szczesny pronto. Il polacco si supera poi su una conclusione di Biraghi su punizione: all’intervallo si va sullo 0-1.

Fiorentina-Juventus 0-1: marcatore, classifica e highglights

Il copione resta pressoché identico anche nella seconda frazione di gioco. Palla alla Fiorentina, alla ricerca di un guizzo per il gol del pareggio, e Juventus rintanata nella propria metà campo. L’eccezione è un contropiede di Chiesa che si infrange però contro Terracciano.

La viola attacca ma non crea grattacapi reali dalle parti di Szczesny, se si eccettua qualche mischia all’interno dell’area di rigore juventina. Italiano le prova tutte, inserendo forze fresche dalla panchina, ma l’enorme mole di gioco non porta i risultati. Va ko una buona Fiorentina, la Juventus si porta a casa tre punti e la convinzione di poter dire la sua fino alla fine del campionato.

FIORENTINA-JUVENTUS 0-1: 10′ Miretti (J)

Classifica Serie A: Inter 28 punti; Juventus 26; Milan 22; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Fiorentina e Roma 17; Lazio e Monza 16; Lecce 13; Frosinone* e Torino* 12; Genoa e Sassuolo* 11; Udinese 10; Cagliari 9; Verona 8; Empoli* 7; Salernitana 4.

*una partita in meno