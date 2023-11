Fiorentina-Juventus, protesta viola: toscani in silenzio stampa

La scelta della Fiorentina in vista della sfida contro la Juventus di stasera. Presa di posizione netta del club di Commisso

Sono state ore intense queste che hanno accompagnato la vigilia di Fiorentina-Juventus. La partita del Franchi, che avrà il suo calcio d’inizio alle 20.45, sarebbe, infatti, potuta essere rinviata.

Almeno era questa il volere del mondo viola: prima la Curva Fiesole, aveva chiesto lo spostamento per concentrare tutti i propri sforzi sulla gestione dell’emergenza alluvione, poi vari pareri illustri, come quello di Matteo Renzi, oltre che del Sindaco di Firenze, Nardella, e del Presidente della Regione Toscana, Giani.

Fiorentina-Juve, mancato rinvio: la viola in silenzio stampa

Appelli e prese di posizione che non sono serviti a nulla, con l’Osservatorio per le manifestazioni sportive che ha dato il via libera definitivo nel pomeriggio.

Una scelta, che evidentemente non è piaciuta nemmeno alla Fiorentina che ha deciso di non parlare a margine della gara contro la Juventus: i viola così non rilasceranno alcuna dichiarazione né prima né dopo la sfida contro i bianconeri. Le motivazioni sono riconducibili al mancato rinvio della partita.