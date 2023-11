Serie A, la cronaca di Verona-Monza 1-3

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Baroni e il Monza di Palladino in tempo reale

Il Verona affronta il Monza nel lunch match domenicale valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Collu della sezione di Cagliari.

Reduci dalla eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia ad opera del Bologna, i gialloblu di Marco Baroni vogliono interrompere la striscia di tre sconfitte di fila in campionato rimediate contro Frosinone, Napoli e Juventus. Serve ritrovare il successo che manca da agosto per tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Dopo il pareggio casalingo contro l’Udinese, invece, i biancorossi di Raffaele Palladino vogliono tornare a vincere per portarsi a ridosso delle posizioni che valgono la qualificazione alle coppe europee. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. La passata stagione le due squadre impattarono sul punteggi di 1-1 con le reti di Verdi e Sensi, nel frattempo finiti al Como e all’Inter. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Bentegodi’ tra Verona e Monza live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-MONZA

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Terracciano; Faraoni, Folorunsho, Duda, Doig; Lazovic; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Vignato; Colpani, Colombo. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 28; Juventus 23; Milan* 22; Napoli 21*; Atalanta 19*; Bologna* 18; Fiorentina 17; Lazio* 16; Roma 14; Monza e Lecce 13; Frosinone e Torino 12; Genoa e Sassuolo 11; Udinese* 10; Verona 8; Empoli 7; Cagliari 6; Salernitana 4*.

*una partita in più