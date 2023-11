Serie A, la cronaca di Roma-Lecce 2-1

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Lecce di D’Aversa in tempo reale

La Roma ospita il Lecce nella Capitale in una gara valida per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tutta giallorossa tra due formazioni distanziate in classifica di un solo punto che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Privi dello squalificato Paredes, i capitolini di José Mourinho vogliono tornare subito al successo dopo il ko rimediato domenica scorsa a Milano contro l’Inter. Servono tre punti per riprendere la rincorsa al quarto posto che vale la Champions e prepararsi al meglio alla partita di giovedì in Europa League contro lo Slavia Praga. Reduci dalla cocente delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Parma, invece, i salentini di Roberto D’Aversa sognano il colpaccio per ritrovare la vittoria che manca da cinque partite ed operare il sorpasso in graduatoria. La gara sarà trasmessa in diretta in tv e in streaming su smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. La passata stagione i padroni di casa si imposero con il risultato di 2-1 grazie al gol di Smalling e al rigore di Dybala, intervallati dal momentaneo pareggio di Strefezza. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Lecce live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Lecce

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Aouar, Cristante, Bove, El Shaarawy; Lukaku, Dybala. All. Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter 28 punti; Juventus* 23; Milan 22; Napoli 21; Atalanta 19; Bologna 18; Roma 17; Fiorentina* 17; Lazio e Monza 16; Lecce* 13; Frosinone e Torino* 12; Genoa e Sassuolo* 11; Udinese 10; Cagliari 9; Verona 8; Empoli* 7; Salernitana 4.

*una partita in meno