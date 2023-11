Serie A, la cronaca di Cagliari-Genoa 2-1

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra il Cagliari di Ranieri e il Genoa di Gilardino in tempo reale

Il Genoa fa visita al Cagliari in Sardegna in una gara valida per l’11esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tutta rossoblu tra due formazioni neopromosse che puntano alla salvezza che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

Da un lato i sardi di Claudio Ranieri, reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia ai tempi supplementari contro l’Udinese, vogliono dare seguito al successo della settimana scorsa con l’incredibile rimonta sul Frosinone per alimentare le speranze di salvezza. Dall’altro i liguri di Alberto Gilardino, che a loro volta hanno avuto bisogno di 120 minuti per superare la Reggiana e privi dello squalificato Bani, puntano ad ottenere un’altra vittoria in uno scontro diretto dopo quello con la Salernitana per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente della scorsa stagione in Serie B finì con un pareggio a reti inviolate. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Unipol Domus’ tra Cagliari e Genoa live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Cagliari-Genoa

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos, Augello; Jankto, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Malinovskyi. All. Gilardino

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 28 punti; Juventus 23; Milan* 22; Napoli 21*; Atalanta 19*; Bologna* 18; Fiorentina 17; Lazio* e Monza* 16; Roma 14; Lecce 13; Frosinone e Torino 12; Genoa e Sassuolo 11; Udinese* 10; Verona* 8; Empoli 7; Cagliari 6; Salernitana 4*.

*una partita in più