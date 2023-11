Chiesa per Salah, offerta accettata

Il futuro di Salah mette paura alla Juventus di Allegri con il Liverpool che sembra interessato ad un giocatore bianconero

In questa prima parte di stagione la Premier League si sta confermando come la miglior competizione a livello europeo; sono diverse le squadre che possono competere per la vittoria del titolo. Una di queste è, senza ombra di dubbio, il Liverpool; i ragazzi di

Klopp hanno ventitré punti frutto di sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Tra i protagonisti principali dei Reds dobbiamo menzionare Salah; l’esterno offensivo ha realizzato, fino ad ora, otto gol e quattro assist in campionato confermando la sua importanza all’interno del Liverpool.

Salah è un giocatore con grande abilità nell’uno contro uno, nell’andare a creare la superiorità numerica e nel mettere costantemente in difficoltà la difesa avversaria. Rinunciare all’esterno offensivo è molto complicato anche se il mercato potrebbe portare via il classe 1992 da Liverpool.

Il contratto dell’esterno offensivo scade nel 2025 e, stando a quanto riportato da footballinsider247, Salah sembra aver accettato il trasferimento alla Saudi Pro League. Al momento l’accordo dovrebbe essere verbale dal momento che non ci sono ancora dettagli su quale sarà il contratto offerto all’attaccate anche se possiamo immaginare ad una cifra non di poco conto considerando la disponibilità economica delle squadre dell’Arabia Saudita.

Salah potrebbe essere la prossima stella a salutare l’Europa per volare in Arabia; il Liverpool non ha nessuna intenzione di cederlo nel mercato invernale con la stagione in corso. Situazione diversa in estate quando l’esterno offensivo potrebbe decidere di accettare la ricca corte della Saudi Pro League. A quel punto il Liverpool avrebbe bisogno di un sostituto e, da questo punto di vista, occhio ad un talento del campionato italiano.

Liverpool, erede Salah: piace Chiesa

Come detto, dunque, in caso di addio di Salah il Liverpool avrebbe bisogno di un giocatore che possa prendere il posto dell’esterno egiziano. Nel cast per scegliere l’erede del classe 1992 troviamo anche Chiesa; l’esterno azzurro è un punto fermo della Juventus e giocatore fondamentale per il sistema di gioco di Allegri.

Nel 3-5-2 bianconero, infatti, Chiesa rappresenta uno dei punti di forza della Juve; giocatore abile nell’uno contro uno, nei cambi di direzione e in grado di mettere in costante difficoltà la difesa avversaria.

Caratteristiche che renderebbero l’esterno azzurro come il sostituto perfetto di Salah ma ovviamente i bianconeri non hanno nessuna intenzione di andarsi a privare di un giocatore fondamentale per il presente e il futuro della Juventus. Non ci resta che aspettare l’arrivo del prossimo mercato estivo per capire come si evolverà la situazione di Salah e, di conseguenza, di Chiesa.