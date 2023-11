Bomber ceduto per 50 milioni: è gelo tra Inter e Milan

Il giovane attaccante che ha stregato l’Europa a suon di gol è vicino ad un maxi trasferimento

Tra i centravanti che hanno più impressionato in questo primo scorcio di stagione, c’è una giovane stella con una media gol da mettere i brividi. Un calciatore che abbiamo apprezzato da vicino in Champions League in occasione del match perso dalla Lazio in trasferta contro il Feyenoord.

Il bomber in questione è Santiago Gimenez, uruguaiano classe 2001 di proprietà del club olandese. Contro i biancocelesti l’attaccante di origini argentine ha messo a segno una doppietta alla prima presenza europea di questa stagione. In 12 apparizioni tra tutte le competizioni, invece, il forte centravanti ha messo a segno ben 15 reti attirando l’attenzione su di sé delle principali big europee. Numeri che, tra le altre cose, hanno fatto schizzare il valore del suo cartellino quotato adesso dal Feyenoord sui 50 milioni.

In Italia sono stati due i club a muoversi sulle tracce del calciatore stregati dalle sue qualità in fase realizzativa: Inter e Milan. Per motivi diversi, infatti, la prossima estate le due società potrebbero avanzare dei contatti con l’entourage del ragazzo. Il primo vero ostacolo che rende oggi quasi impraticabile una trattativa con la dirigenza olandese, riguarda proprio il valore che ha raggiunto il cartellino di Gimenez dopo il clamoroso avvio di questa stagione.

Calciomercato Inter e Milan, il Barcellona prepara l’offerta per Gimenez

Ad impedire ad Inter e Milan di avvicinarsi al centravanti uruguaiano, poi, potrebbe essere un’altra concorrente temibile come il Barcellona.

Il club blaugrana viene da tempo accostato a Santiago Gimenez e sarebbe pronto a sfruttare tutte le armi a disposizione per battere le avversarie. Nello specifico, come riportato da ‘El Gol Digital’, il Barcellona vorrebbe utilizzare a proprio favore l’influenza di un grande ex come Luis Suarez per facilitare la scelta dell’attaccante del Feyenoord. L’attaccante uruguaiano ha una grande considerazione del ‘Pistolero’, calciatore che ha fatto la storia recente del club blaugrana e che potrebbe influenzare la preferenza del connazionale davanti a più offerte di mercato nei suoi confronti.