Ancora Berardi: questa volta la Juve lo prende

La Juventus e Berardi, ancora una volta insieme: questa, però, potrebbe essere quella buona per vederlo in bianconero

Gli uomini di mercato della Vecchia Signora sono al lavoro per consegnare almeno un centrocampista importante a Massimiliano Allegri a gennaio. Non tutti gli sforzi, però, sono concentrati su quel reparto: ritorno di fiamma per Domenico Berardi.

Difficile parlare di ritorno di fiamma, in realtà, considerando che la Juventus non ha mai smesso di guardare con interesse al calabrese classe ’94. In estate Cristiano Giuntoli ha effettuato un tentativo serio col Sassuolo, non trovando però la quadra con Giovanni Carnevali per spostare il numero 10 neroverde entro la fine della sessione estiva. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, la prossima estate sarà il momento giusto per vedere Domenico Berardi a Torino: la situazione.

Berardi ha voglia di Juve: in estate il round decisivo

Negli ultimi anni spesso la Juventus, così come altre big di Serie A, si sono avvicinate a Domenico Berardi. Tutte le volte, però, la risposta è stata praticamente la stessa: difficile lasciare il Sassuolo. Tutte le volte, tranne questa estate.

Va ricordato, infatti, che il numero 10 neroverde ha saltato le prime partite di campionato proprio perché voleva lasciare l’Emilia e si allenava a parte in attesa dell’accordo tra Juve e Sassuolo. Un accordo che, però, non è mai arrivato e Mimmo è rimasto in Emilia Romagna anche per questa stagione: peraltro, iniziata molto bene da Berardi.

Nell’incrocio del destino contro i bianconeri è arrivato anche un bellissimo gol, con la conseguente vittoria degli emiliani, così come contro l’Inter a San Siro. Berardi ha giganteggiato in diverse occasioni quest’anno e in estate vorrebbe salire su quel treno che potrebbe portarlo alla definitiva consacrazione. Con un contratto che lo lega al Sassuolo fino al 2027, tuttavia, la richiesta di Carnevali non scenderà sotto i 30 milioni di euro: toccherà a Giuntoli e Manna riuscire a lavorare per abbassare le pretese del club emiliano. Un lavoro non impossibile, specialmente con la collaborazione di Domenico e con l’apertura del Sassuolo di ripetere un’operazione in stile Locatelli. Inoltre, secondo Francesco Romano de Le Bombe di Vlad, Giuntoli starebbe valutando la possibilità di anticipare l’assalto a Berardi già nel mercato di gennaio: insomma, il fronte per il ’94 calabrese è ancora caldo.