Una vecchia conoscenza della Serie A per la Juventus: Giuntoli ci prova

La Juventus di Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri, in vista del calciomercato invernale, potrebbe tuffarsi sul profilo di Jordan Veretout: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

Domenica sarà una serata molto delicata per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, che hanno battuto nelle ultime due sfide prima il Milan di Stefano Pioli e poi il Verona all’Allianz Stadium, saranno ospiti della Fiorentina di Vincenzo Italiano in occasione di una delle gare più delicate e sentite del nostro torneo.

La Vecchia Signora, che si trova attualmente al secondo posto alle spalle soltanto dell’Inter, vuole arrivare al meglio al derby d’Italia di fine mese. Per farlo dovrà vincere le due gare di campionato restanti prima della prossima, e ultima per il 2023, sosta per le nazionali. Il primo impegno vedrà la Juventus approdare al Franchi per cercare di superare la Fiorentina. I viola, in forma nonostante qualche sbandamento, cercano riscatto proprio contro la squadra di Massimiliano Allegri che, nel prossimo gennaio di calciomercato, potrebbe proprio pensare ad un giocatore che ha vestito anche la maglia del club toscano in Serie A. Stiamo parlando di Jordan Veretout, centrocampista francese che milita attualmente nel Marsiglia.

Giuntoli pensa a Veretout: tutti i dettagli

Le recenti defezioni per vicende lontane dal rettangolo verde, parliamo delle squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, hanno sensibilmente indebolito il centrocampo della Juventus che, nella finestra di calciomercato invernale, dovrà, per forza di cose, correre ai ripari. Il nome che potrebbe far molta gola agli uomini mercato della Vecchia Signora potrebbe essere quello di Jordan Veretout, centrocampista francese che milita attualmente nel Marsiglia.

L’ex giocatore della Fiorentina, che in Serie A ha brillato anche con la casacca della Roma, è un classe 1993 ed ha un contratto in scadenza con la società transalpina nel 2025. Una durata non particolarmente lunga che potrebbe aiutare la Juventus in fase di contrattazioni. La valutazione è infatti di circa 15 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere a 10 per ottenere una vera e propria garanzia in mezzo al campo che sta facendo benissimo anche in questa stagione, nonostante le difficoltà del Marsiglia, protagonista di una falsa partenza soprattutto in campionato.