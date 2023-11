Thuram nuovo leader nerazzurro: le statistiche sono impressionanti

Thuram, nuovo attaccante nerazzurro, ha avuto uno straordinario impatto nel sistema di gioco dell’Inter. I numeri sono incredibili

L’Inter, nel corso dell’ultima sessione di mercato estiva, ha cambiato molto soprattutto a livello offensivo; come rinforzo per i ragazzi di Inzaghi dobbiamo andare a menzionare Thuram che, fondamentalmente, ha preso il posto di Lukaku passato alla Roma negli ultimi giorni di mercato. L’attaccante sta dimostrando di poter fornire un contributo importante nella rosa nerazzurra a livello di gol e assist.

I nerazzurri hanno obiettivi molto importanti; in campionato la voglia è di lottare per lo scudetto fino alla fine mentre nelle coppe si proverà ad arrivare in fondo nonostante tornare all’ultimo atto della Champions League non sia per nulla semplice. Inzaghi, però, potrà contare su un Thuram che ha avuto uno straordinario impatto.

Come ha giocato Thuram l’ultima partita: Inter Roma

Nell’ultima giornata di campionato, l’Inter ha affrontato la Roma in un big match dove i riflettori erano puntati, per forza di cose, sul grande ex Lukaku. Il belga non ha avuto modo di far male agli avversari complice un dominio nerazzurro dal primo all’ultimo minuto. Il muro difensivo eretto dai giallorossi è crollato solamente nei dieci minuti finali.

La rete della vittoria è stata realizzata proprio da Thuram che ha sfruttato l’unica disattenzione difensiva di Llorente. Una rete importante dal punto di vista della classifica e che dimostra, ancora una volta, l’importanza di un giocatore a dir poco fondamentale per i sistemi di gioco dei nerazzurri.

Fantacalcio: i voti di Thuram

Un giocatore fondamentale per l’Inter ma non solo; l’arrivo in Italia di Thuram, infatti, ha permesso all’attaccante di entrare nel mondo Fantacalcio. Chi ha deciso di puntare su di lui avrà non poche soddisfazioni a livello di gol e assist. L’esordio è arrivato alla prima partita di campionato contro il Monza dove ha dimostrato, fin da subito, quale può essere il suo contributo; prestazione importante che gli è valsa un buon sei e mezzo.

Il primo bonus è arrivato in casa del Cagliari dove, oltre alla prestazione, ha unito anche un buonissimo assist e questo gli ha permesso di ottenere otto pieno come voto. Da quel momento Thuram ha letteralmente preso il volo diventando un giocatore fondamentale per la sua Inter. In casa con la Fiorentina è arrivato un altro assist ma soprattutto il suo primo gol in maglia nerazzurra; il voto è stato un bel dodici.

Dieci e mezzo la sua valutazione nel derby di Milano dove ha messo in grande difficoltà la difesa avversaria trovando quello che potrebbe essere uno dei gol più belli di tutta la stagione. Le successive due partite, contro Empoli e Sassuolo, sono state chiuse con due sufficienze piene; Thuram ha, in entrambe le circostanze, fornito delle buone prestazioni senza riuscire a trovare gol e assist.

I bonus sono tornati contro Salernitana e Bologna; nel primo caso l’assist è stato determinante per la vittoria finale con Thuram a prendere otto come voto mentre contro i rossoblù il suo assist (che gli ha fatto guadagnare un sette in pagella) non è bastato per tornare a casa con i tre punti. Nelle ultime due partite, il centravanti ha trovato la via della rete; sia con il Torino sia con la Roma, l’attaccante ha ricevuto un bel dieci.

Come ha commentato Thuram su Instagram

Il centravanti dei nerazzurri ha un profilo Instagram dove, possiamo vederlo, va a commentare i risultati della sua squadra. L’ultimo post è stato fatto dopo il match con la Roma in cui Thuram è stato decisivo con la rete dell’uno a zero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcus Thuram (@thuram)

Thuram nella probabile formazione di Atalanta Inter

La prossima partita di campionato sarà un banco di prova decisamente importante per i nerazzurri; in casa dell’Atalanta, infatti, sarà fondamentale in ottica primo posto. Tornare da Bergamo con i tre punti non sarà per nulla semplice considerando le qualità dei ragazzi di Gasperini ma l’Inter, in trasferta, ha un rendimento semplicemente perfetto.

Protagonista del match sarà, senza ombra di dubbio, Thuram; il centravanti sta dimostrando di avere le qualità (soprattutto nell’attacco alla profondità) per andare a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Andiamo a vedere la probabile formazione nerazzurra con la presenza dell’attaccante dal primo minuto. Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro, Thuram.

Thuram nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Elemento fondamentale per la stagione dei nerazzurri e che può andare a regalare diverse soddisfazioni sia all’Inter sia a livello fantacalcistico grazie ai suoi bonus, gol e assist. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Thuram

Gol: quattro

Assist: quattro

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 8.4

Thuram, numeri incredibili: impatto straordinario con l’Inter

Al termine della sessione estiva di mercato si pensava che l’Inter potesse essersi indebolita dal punto di vista offensivo visti gli addii di Dzeko e Lukaku. Dopo dieci giornate di campionato bisogna andare a rivedere completamente questa valutazione considerando l’acquisto di un giocatore come Thuram che sta dimostrando di poter trascinare i nerazzurri verso grandi traguardi.

Il suo impatto nell’ambiente nerazzurro è stato straordinario; in campionato, fino a questo momento, ha realizzato quattro gol e quattro assist ma la cosa da sottolineare è l’importanza delle reti messe a segno da Thuram dal momento che, di questi quattro gol, tre hanno permesso di sbloccare la situazione portando la sua squadra in vantaggio. Giocatore che sta dimostrando di poter essere un valore aggiunto per la sua Inter.