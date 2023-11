Sostituto già trovato: via libera Juventus

La Juventus sembra avere il via libera nei confronti di un giocatore che potrebbe migliorare la rosa bianconera

La Juventus, in questa stagione, vuole lottare per lo scudetto ed essere protagonista fino alla fine; i bianconeri hanno la rosa in grado di lottare, fino alla fine, per il titolo nonostante la concorrenza delle milanesi e, ovviamente, dei campioni d’Italia del Napoli. Stagione dunque importante per i ragazzi di Allegri con la dirigenza bianconera che sta pensando anche a come rinforzare la rosa in vista del prossimo anno.

Un reparto su cui intervenire sembra essere il centrocampo considerando soprattutto le vicende legate a Pogba e Fagioli. Nell’immediato, dunque, bisogna andare a rinforzare il centrocampo mentre in futuro sembra essere la difesa la zona che la società bianconera vuole migliorare per aumentare la qualità di una rosa con l’obiettivo di tornare a dominare, per anni, il massimo campionato italiano.

Per quanto concerne il reparto arretrato uno degli obiettivi della Juventus sembra essere Hermoso; il centrale, classe 1995 in forza all’Atletico Madrid, in questa stagione ha disputato (fino a questo momento) tredici partite dimostrando la sua importanza all’interno della rosa di Simeone. Giocatore con un contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e la possibilità, di conseguenza, di arrivare a Torino a parametro zero.

Juventus, via libera Hermoso: il punto

Come detto, dunque, la Juventus guarda con attenzione Hermoso; la situazione potrebbe essere facilitata non solo dal contratto in scadenza del giocatore ma anche dall’Atletico Madrid che sembra aver già individuato il sostituto. Come riportato da El Gol Digital, infatti, il club spagnolo ha messo gli occhi su David Garcia.

Parliamo di un difensore classe 1994 in forza all’Osasuna; in stagione ha giocato dodici partite. Giocatore che conosce molto bene la Liga e, per questo, rappresenterebbe una soluzione decisamente importante per l’Atletico Madrid. Difensore forte e molto richiesto in Spagna a causa della sua forza fisica, della sua abilità in marcatura e dell’abilità nel gioco aereo rendendosi pericoloso nell’area di rigore avversaria.

L’Atletico Madrid, dunque, potrebbe essere protagonista di un vero e proprio intreccio di mercato e molto dipenderà dal futuro di Hermoso che, come detto, ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Sul giocatore, però, sembra anche esserci l’interesse del Barcellona; una concorrenza non semplice da battere considerando l’importanza del club spagnolo. La Juventus vuole rinforzare il reparto difensivo e Hermoso è uno degli obiettivi; la situazione si definirà nella prossima sessione estiva di mercato con Atletico Madrid e Barcellona protagonista di questo possibile intreccio.