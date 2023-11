Sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione: cambia la classifica

Il giudice sportivo ha usato la mano pesante dopo quanto accaduto in campo: sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione

Mano pesante del giudice sportivo che ha emesso il proprio verdetto: sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione in classifica.

Non c’è stata comprensione nella decisione del giudice dopo quanto accaduto sul terreno di gioco: una situazione paradossale che ha visto come protagonista due squadre del campionato Giovanissimi Provinciali U15 Torino, Girone E. Il match in questione è quello della quarta giornata, tra Chivasso e Academy Canavese, una partita che in realtà non è mai iniziata visto che le due squadre hanno deciso di non presentarsi in campo.

Proprio così, quando l’arbitro si è recato all’impianto per dirigere l’incontro non ha trovato nessuna delle due formazioni pronte per scendere in campo. Atteso il tempo canonico, il fischietto non ha potuto far altro che dichiarare assenti entrambe le squadre e trasmettere il proprio referto al giudice sportivo per la decisione.

Giovanissimi, non si presentano in campo: 0-3 a tavolino e penalizzazione

La sentenza del giudice sportivo è arrivata come da comunicato pubblicato: entrambe le squadre sono state punite con la sconfitta a tavolino, ma non soltanto.

Sia il Chivasso che l’Academy Canavese sono state sanzionate anche con una penalizzazione di un punto in classifica. Inoltre, a completare la decisione del giudice sportivo, anche un’ammenda. Insomma mano pesante, ma c’erano pochi dubbi sul fatto che l’assenza di entrambe le compagini portasse a questo tipo di decisione.