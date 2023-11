Probabili formazioni Milan-Udinese: Pioli cambia attacco, dietro scelte obbligate

Le formazioni di Milan-Udinese, valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli e Gabriele Cioffi

E’ un Milan in piena emergenza quello che si presenterà stasera a San Siro, per sfidare l’Udinese.

I rossoneri devono fare a meno quasi di un’intera formazione, da Sportiello a Kalulu, passando per Pellegrino, Caldara, Bennacer, Pulisic, Chukwueze e Kjaer. Quest’ultimi tre dovrebbero recuperare per il Psg.

Ci sarà fin da subito, invece, Ruben Loftus-Cheek, che dopo una lunga assenza, torna a disposizione e si accomoda in panchina, pronto a mettere minuti nelle gambe in vista del match di Champions. A centrocampo spazio, così, ancora a Reijnders, Krunic e Musah. Attenzione, però, alla posizione dell’americano che potrebbe giocare soprattutto l’esterno in una sorta di 4-4-2, con Rafa Leao sulla sinistra.

Pioli, infatti, sta pensando ad un Milan con due punte centrali: oltre al solito ed insostituibile Olivier Giroud, scalda i motori Luka Jovic, in vantaggio su Noah Okafor.

In difesa, infine, Pioli potrà contare sui titolari con Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Non è ancora da scartare, però, l’ipotesi Alessandro Florenzi, pronto a rilevare uno dei due terzini. Tra i pali, chiaramente, Mike Maignan.

Cioffi, invece, è pronto ad affidarsi a Samardzic e Lovric a centrocampo. L’attacco, invece, sarà guidato da Lucca, con Pereyra alle spalle. Dietro Perez, Bijol e Kabasele proteggeranno le spalle a Silvestri. Sugli esterni spazio a Ebosele e Kamara.

Ecco le formazioni di Milan-Udinese:

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders, Leao; Jovic, Giroud. All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi

Serie A, Milan-Udinese: dove vederla in tv

La gara tra Milan e Udinese, valevole per l’undicesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20.45 a San Siro e sarà visibile in diretta sia su Dazn che su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile, oltre che su Dazn, anche su Skygo e NOW.

Il calendario di Milan e Udinese

Il Milan di Stefano Pioli dopo aver affrontato l’Udinese tra le mura amiche, sarà chiamato ad affrontare il Psg, per la quarta giornata di Champions League. Una sfida, in programma martedì sera alle 21.00, decisiva per il passaggio del turno. Sabato, poi, alle ore 15.00 il match in Salento contro il Lecce.

Per quanto riguarda l’Udinese, dopo il Milan, la squadra di Cioffi affronterà l’Atalanta, domenica alle ore 15.00, per la dodicesima giornata di Serie A