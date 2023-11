Pioli unisce tutti: dai social alla Curva Sud, la contestazione è totale

E’ un momento complicato per il tecnico di Parma e il suo Milan: ora è davvero rimasto solo. Anche la tifoseria organizzata lo contesta

Non era successo nemmeno nel momento più nero dello scorso anno, quando il Milan perdeva malamente contro Lazio e Sassuolo.

Stasera, però, la Curva Sud, dopo il ko contro l‘Udinese, ha deciso di contestare Stefano Pioli e i suoi uomini. Così la tifoseria organizzata ha scelto di fischiare i rossoneri come il resto di San Siro, che lo aveva già fatto al termine del primo tempo.

Solo qualche giocatore – tra cui Calabria, Thiaw, Adli e Loftus-Cheek – ha così voluto recarsi sotto la curva; molti, come Pioli, sono andati, invece, dritti negli spogliatoi.

Milan, tutti contro Pioli: San Siro lo fischia

Per il tecnico di Parma, il primo responsabile di questa crisi, è dunque un momento davvero complicato.

Mai come stasera l’ex Lazio è rimasto solo: prima si faceva notare, come a contestarlo erano soprattutto i tifosi dei social. Da stasera non sembrano davvero esserci dubbi: anche gli oltre 71mila di San Siro, infatti, hanno bocciato le sue scelte e la sua squadra. Pioli dovrà dunque rimboccarsi le maniche per provare a venir fuori da questo momento, davvero nero, ma non sarà per nulla facile. Martedì a San Siro arriva il Psg e un altro risultato negativo, metterebbe il Milan nei guai.