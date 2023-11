Mbappé al Real Madrid, arriva il comunicato UFFICIALE

Kylian Mbappé è nei sogni del Real Madrid ormai da parecchie stagioni. La stella francese ha sempre avuto il desiderio di giocare nei blancos, ma ora è arrivato un comunicato ufficiale che delinea il suo futuro

Non è ormai più un segreto che il Real Madrid abbia scelto Kylian Mbappé come futuro attaccante. La stella francese è il sogno del presidente Florentino Perez, che già da qualche stagione cerca di portarlo in Spagna. Nelle ultime ore sono girate parecchie voci su un possibile accordo e ora i blancos hanno fatto chiarezza con un comunicato ufficiale.

L’addio di Karim Benzema ha lasciato al Real Madrid un buco in attacco, sopperito solo momentaneamente da Joselu. L’obbiettivo numero uno è sempre stato Kylian Mbappé, ma l’estate scorsa non c’erano i parametri per portare in porto l’operazione. La speranze del presidente Florentino Perez è quella di prendere la stella francese a parametro zero il prossimo 30 giugno, così da risparmiare ingenti somme di denaro.

Nei giorni scorsi alcuni giornali spagnoli, tra cui AS, hanno rilanciato la notizia di un possibile accordo faraonico tra il Real Madrid e Mbappé. Questi voci si sono propagate con talmente tanta insistenza che lo stesso club spagnolo ha dovuto emanare un comunicato stampa ufficiale. I blancos hanno affermato: “Non c’è nessuna negoziazione con il calciatore, che resta un tesserato del PSG. Queste notizie sono tutte false”.

Accordo faraonico: il possibile contratto di Mbappe al Real Madrid

Il giornale spagnolo AS ha raccontato di un presunto accordo tra il Real Madrid e Mbappé, sulla base di cifre faraoniche. I blancos si sono liberati nelle ultime stagioni di contratti molto costosi, perciò avrebbero la disponibilità per affondare il colpo sul francese.

Secondo AS, Mbappé al Real Madrid potrebbe percepire uno stipendio di 35 milioni euro all’anno, meno di quanto prende adesso al PSG. Diventerebbe, comunque, il calciatore più pagato del club, superando David Alaba, fermo a 10.8 milioni e triplicando Vinicius Jr. Inoltre, la stella francese prenderebbe anche il 100% dei suoi diritti d’immagine, una scelta quasi innovativa per i blancos.