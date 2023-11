Marotta ‘beffa’ Giuntoli: deciso l’addio prima di Atalanta-Inter

Questo pomeriggio si gioca lo scontro di alta classifica a Bergamo tra Atalanta e Inter

Saranno puntati sullo scontro diretto tra Atalanta-Inter i riflettori di questo pomeriggio in campionato. Un derby lombardo che negli ultimi anni ha sempre regalato gol e tanto spettacolo, in una partita ricca di storie, rivalità e grandi ex a partire da Gian Piero Gasperini. Una sfida osservata con grande interesse soprattutto da Juventus e Milan.

Una vittoria in una trasferta così insidiosa ovviamente darebbe all’Inter un vantaggio enorme sulle dirette concorrenti che sono attese in questa giornata rispettivamente contro l’Udinese i rossoneri e contro la Fiorentina i bianconeri. Un match che, oltre a motivi legati alla classifica delle due formazioni in campo, verrà osservato anche in ottica mercato dai nerazzurri e non solo. In campo, infatti, la formazione bergamasca schiererà alcuni degli obiettivi del presente e del passato di Marotta e Ausilio.

Tra questi, ad esempio, c’è Gianluca Scamacca, centravanti che sta facendo benissimo a Bergamo ma che in estate era andato vicinissimo a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Altro obiettivo da tempo dichiarato del club interista è il giovane Giorgio Scalvini, centrale divenuto preziosissimo negli schemi difensivi di Gasperini. Ma non solo, perché anche Koopmeiners e Carnesecchi potrebbero fare al caso di Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, scelto Koopmeiners come colpo dall’Atalanta

Nel sondaggio di Calciomercato.it, alla luce del match tra Atalanta e Inter, abbiamo chiesto ai nostri utenti di Telegram di scegliere un calciatore della squadra di Gasperini che potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi.

La percentuale più alta del sondaggio è stata raggiunta da Teun Koopmeiners, forte centrocampista già obiettivo della Juventus. L’olandese, pupillo di Cristiano Giuntoli sin dai tempi del Napoli, è stato scelto dal 42% dei tifosi. Alle sue spalle con il 24% Marco Carnesecchi è stato votato come futuro erede di Sommer per la porta interista. Terzo posto per Giorgio Scalvini con il 18%, davanti a Gianluca Scamacca ultimo al 16%.