La delusione di Pioli: “Peggiore partita per noi, giusti i fischi verso di me”

Pesante sconfitta per il Milan che cade in casa contro l’Udinese: Stefano Pioli commenta il match dei rossoneri

Doveva essere il match del rilancio, invece per il Milan arriva un altro ko. Sprofondo rossonero con l’Udinese che passa a ‘San Siro’ grazie alla rete di Pereyra su un calcio di rigore molto contestato.

Contestato anche Stefano Pioli che nel post partita si presenta ai microfoni di ‘DAZN’ per analizzare così il match dei suoi: “Non abbiamo giocato una partita di livello. Più è andata avanti, più si è fatta difficile. Nel primo tempo un paio di occasioni le abbiamo avute, poteva cambiare la gara ma è stata la peggiore partita fatta finora. Abbiamo faticato e abbiamo concesso un rigore e l’avversario ha portato a casa la vittoria”.

DUE PUNTE – “Se avessi avuto a disposizione Pulisic non avrei cambiato la fase offensiva. Avendo solo Romero e per il tipo di difesa che avremo incontrato, pensavo che due punte potessero darci più soluzioni. Jovic è la prima partita che fa dall’inizio, è capitato in una serata in cui la squadra non ha fatta bene”.

LAVORARE – “Dobbiamo lavorare sicuramente, poi si fanno delle scelte e si prendono dei rischi. Noi abbiamo provato a creare degli uno contro uno, abbiamo preso qualche contropiede ma siamo stati anche abbastanza intensi nel riaggredire. La sconfitta fa male, ma dobbiamo fare molto meglio”.

FISCHI E TIFOSI – “I tifosi ci hanno sempre sostenuto, se ci hanno e mi hanno fischiato hanno le loro ragioni. Sono giusti i fischi per io tipo di partita che non siamo riusciti a fare. Distanza dall’Inter? Non lo volevamo, ma sta a noi invertire la rotta”.

THEO – “Spero che 2-3 giorni possano essere sufficienti per recuperarlo”