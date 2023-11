Kvaratskhelia e l’incredibile statistica sui dribbling

Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, ha una statistica veramente incredibile per quanto concerne i dribbling

Il Napoli, dopo la grande stagione della scorsa stagione con l’arrivo dello scudetto, vuole difendere il titolo e confermarsi campioni d’Italia. Una missione per nulla semplice considerando anche la forza delle milanesi e la possibilità della Juventus di giocare una volta a settimana non avendo impegni infrasettimanali per via dell’assenza dalle coppe.

L’arrivo di Garcia ha portato un’altra filosofia di gioco a Napoli che, però, ha la rosa per lottare fino alla fine per lo scudetto. Tra gli elemento più importanti a disposizione del tecnico partenopeo non possiamo non andare a menzionare Kvaratskhelia, esterno offensivo di grande qualità e con la possibilità di mettere in grande difficoltà la difesa avversaria.

Kvaratskhelia come ha giocato l’ultima partita: Napoli Milan

L’ultima partita del Napoli è stato il big match contro il Milan, una partita che ha visto il primo tempo di marca rossonera e il secondo a stampo partenopeo. I campioni d’Italia hanno avuto il merito di rimontare il due a zero iniziale firmato dalla doppietta di Giroud; reazione da grande squadra quella mostrata dal Napoli a cui, nel finale, è mancata la forza per provare addirittura a vincere il match.

Kvaratskhelia, specialmente nel secondo tempo, ha fornito una grande prestazione mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Ha avuto anche due buone possibilità per andare a fare gol ma nel primo caso non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta mentre nel secondo (l’ultima palla della partita) ha trovato la grande risposta di Maignan.

Fantacalcio: i voti di Kvaratskhelia

Giocatore fondamentale per il Napoli ma anche a livello fantacalcistico; l’esterno offensivo, infatti, può regalare tante soddisfazioni (per quanto riguarda gol e assist) a chi ha deciso di puntare su di lui. L’esordio in campionato è arrivato alla seconda giornata contro il Sassuolo ed è stato immediatamente decisivo con un bell’assist. Prestazione che gli è valsa un sette e mezzo in pagella.

Sufficienza piena contro la Lazio dove, specialmente nel primo tempo, ha messo in grande difficoltà la difesa avversaria grazie alla sua abilità nell’uno contro uno. Nelle successive due partite, contro Genoa e Bologna sono arrivati due cinque e mezzo anche se devono essere contestualizzati; in casa del club neopromosso, infatti, non è stata una delle migliori prestazioni di Kvaratskhelia mentre contro i rossoblù il voto è stato condizionato dall’ammonizione ricevuta.

Arriviamo al match contro l’Udinese, probabilmente uno dei migliori giocati dall’esterno offensivo fino a questo momento. Prestazioni di assoluto livello condita da un gol e un assist che gli hanno regalato un bellissimo undici e mezzo; anche con il Lecce ha confermato le sue qualità fornendo un passaggio vincente. Il sette e mezzo è diventato sette per via del cartellino giallo ricevuto.

In casa contro la Fiorentina non è stata una grande prestazione per tutto il Napoli che è uscito sconfitto; l’esterno ha faticato a mettere in difficoltà la difesa avversaria. A livello di voto è arrivato un cinque e mezzo. Il riscatto è arrivato in casa del Verona dove ha sfruttato gli spazi a disposizione per mettere in mostra tutte le sue qualità: doppietta per un tredici e mezzo. Concludiamo con il match casalingo con il Milan dove si è guadagnato la sufficienza.

Kvaratskhelia come ha commentato su Instagram

L’esterno offensivo del Napoli ha, come molti suoi colleghi, un profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati della sua squadra. A tal proposito l’ultimo post è proprio dopo il match con il Milan concluso con un pareggio.

Kvaratskhelia nella probabile formazione di Salernitana Napoli

La prossima partita di campionato metterà il Napoli di fronte alla Salernitana in un match tra due squadre con obiettivi completamente diversi. I partenopei, dopo il pareggio con il Milan, sono chiamati ad un pronto riscatto per non perdere troppo terreno dalle prime posizioni della classifica.

Ottenere i tre punti non sarà semplice considerando la voglia dei padroni di casa di conquistare un risultato positivo in ottica salvezza. Uno dei protagonisti del match sarà, senza ombra di dubbio, Kvaratskhelia che, con le sue qualità nell’uno contro uno, può andare a creare non pochi problemi alla difesa avversaria.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Napoli con la presenza, dal primo minuto, dell’esterno offensivo. Meret; Mario Rui, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Raspadori, Politano.

Kvaratskhelia nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Le sue abilità nell’uno contro uno lo rendono un giocatore indispensabile all’interno del sistema di gioco di Rudi Garcia; l’esterno offensivo, però, è fondamentale anche a livello fantacalcistico grazie ai bonus che può portare. Vediamo le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Kvaratskhelia.

Gol: tre

Assist: tre

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.5

Kvaratskhelia re del dribbling: statistica clamorosa

Replicare la stagione dello scorso anno è decisamente complicato ma Kvaratskhelia ha tutte le possibilità per essere un giocatore determinante nella stagione del Napoli; i partenopei hanno obiettivi importanti sia in campionato (ci si vuole confermare campioni d’Italia) sia nelle coppe dove si proverà ad arrivare il più lontano possibile.

Obiettivi complicati ma che possono essere raggiunti grazie alla presenza dell’esterno offensivo; tra le sue qualità troviamo il dribbling, la capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno creando la superiorità numerica. Proprio in questo fondamentale Kvaratskhelia lo possiamo definire come uno dei migliori nel massimo campionato italiano; quarantasette i dribbling tentati fino a questo momento e, di questi, ben ventidue sono andati a buon fine. Una percentuale incredibile e che dimostra quanto questa giocatore sia determinante per i ragazzi di Garcia.