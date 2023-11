Isaksen, l’esterno d’attacco laziale tra luci ed ombre

Il danese Isaksen è il sostituto di Felipe Anderson e, nelle prime gare, ha già mostrato lampi di bravura. Da prendere al Fantacalcio?

La Lazio si sta riprendendo dopo uno stentato avvio di campionato di Serie A 2023/2024 e tra i nomi visti in campo nell’inizio di stagione, c’è anche il calciatore danese classe 2001, Gustav Tang Isaksen.

Alla sua prima stagione in maglia laziale Isaksen non è di certo finito ai margini della squadra, contribuendo da subito alla causa biancoceleste con alcuni ingressi in corso di gara, che si sono rivelati positivi.

Di seguito una sintetica scheda su di lui indicherà numeri e statistiche interessanti non soltanto per il tifoso della squadra rivale della Roma, ma anche e soprattutto per chi gioca al Fantacalcio. Isaksen vale l’acquisto al celebre gioco simulativo tra amici? Scopriamolo.

Come ha giocato Isaksen nell’ultima gara contro l’Atalanta

Isaksen non è stato schierato né come titolare, né come sostituto nella gara contro il Sassuolo e neanche contro la Fiorentina, l’ultima di campionato per la Lazio. Tuttavia si è visto in campo nella precedente ottava giornata. Tra le mura amiche dell’Olimpico, la Lazio ha affrontato il club allenato da Gasperini, in una partita che è terminata con il punteggio di 3-2 per i biancocelesti sull’Atalanta.

Il calciatore è entrato al minuto 77, come sostituto al posto del titolare Felipe Anderson e si rende subito protagonista con alcuni spunti e guizzi interessanti. Il danese, insomma, si è fatto trovare pronto e partecipe alla manovra laziale, probabilmente guadagnando l’ulteriore fiducia del tecnico, che non si dimenticherà di lui nelle prossime partite.

Il Fantavoto ha tuttavia considerato lo scarso minutaggio in partita, ed è stato pari ad un sei.

Isaksen, i voti al Fantacalcio

In attacco la Lazio ha un titolare quasi inamovibile come Felipe Anderson, ma in panchina le riserve di qualità non mancano. Il riferimento diretto va al danese Isaksen che, se da un lato ha finora giocato una sola gara da titolare – alla quinta di campionato contro il Monza in cui peraltro ha preso il Fantavoto più basso finora e pari a 5 (insieme alla prima di Serie A contro il Genoa) – dall’altro, nelle altre partite in cui è entrato nella ripresa, è sempre andato a voto tranne che in Napoli – Lazio alla terza giornata (ingresso al 93′) e in Milan – Lazio alla settima (ingresso all’82’). Diverse le sufficienze ed anche un 6,5 in Lazio – Torino alla sesta giornata.

Isaksen dà la sensazione di essere un prospetto su cui puntare, dato che ha già fatto intravedere alcune buone cose e qualche saggio delle sue doti.

Isaksen nella probabile formazione contro il Bologna

Per il danese non ci sono particolari chance di partire titolare nella prossima giornata di campionato, in cui i biancocelesti affronteranno il Bologna in trasferta. All’undicesima di campionato, il 4-3-3 sarà caratterizzato da un tridente formato da giocatori di maggior esperienza o comunque ritenuti da Sarri più affidabili.

Ecco allora la possibile formazione per la gara:

Provedel; Lazzari/Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Ad Isaksen il compito di farsi trovare pronto all’occorrenza, qualora Felipe Anderson venga sostituito in corso di gara o vi sia comunque bisogno di un elemento del reparto offensivo per prendere il posto di qualche titolare.

Isaksen nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri più sintetici non possono dare un giudizio completo, ma consentono di avere un quadro generale su un certo atleta, utile in chiave Fantacalcio.

Ecco le cifre sul danese:

Partite a voto: cinque;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,70.

Isaksen è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Il giocatore si classifica come ala d’attacco di piede sinistro, che ama giostrare sulla fascia destra in virtù della sua predisposizione a dribblare l’avversario verso l’interno del campo. Veloce negli spazi stretti e abile nel fraseggio corto, partecipa con intensità alla manovra dei compagni e preferisce ricevere palla largo per provare l’uno contro uno. Al contempo non disdegna di attaccare la profondità dopo uno scambio rapido, o un contro movimento per oltrepassare l’avversario che lo marca.

Isaksen è altresì in possesso di un buon tiro, che sa eseguire con ambo i piedi. Di fatto – dicevamo – è il sostituto numero uno di Felipe Anderson e, pur non avendo doti di bomber puro, è un attaccante che al Fantacalcio promette bene, anche in termini di bonus. Vale un quinto slot del proprio pacchetto offensivo per una cifra, sia al Classic che al Mantra, sui 20/25 crediti su base 1000.