Inzaghi felice ma non troppo: l’annuncio sull’infortunio di Pavard

Simone Inzaghi commenta la vittoria dell’Inter sull’Atalanta e parla dell’infortunio occorso a Pavard

L’Inter torna da Bergamo e dalla trasferta con l’Atalanta con un successo pesante, che permette di issarsi momentaneamente a +5 sulla Juventus e a +6 sul Milan. Vittoria importantissima che soddisfa il tecnico Simone Inzaghi.

Queste le sue dichiarazioni a ‘DAZN’ nel post gara: “Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo subito la loro pressione nei primi 15-20 minuti, poi siamo andati in controllo fino al 2-0, purtroppo poi subendo il gol e tenendo la partita aperta fino alla fine. Un episodio su cui sembrava fallo, ma l’arbitro ha scelto di far proseguire, su episodi del genere comunque ha tenuto sempre lo stesso metro. L’Atalanta è una grande squadra, fare risultato qui era complicato, serviva una partita di compattezza e di qualità. L’atteggiamento di tutti è stato encomiabile, basta guardare come entrare Darmian. Lautaro Martinez deve continuare così, in generale sono soddisfatto di tutti gli attaccanti e presto ritroveremo anche Arnautovic. Scatto in avanti in classifica e pressione sulle altre? Siamo solo all’undicesima partita”. Sull’infortunio di Pavard: “Bisogna aspettare cosa dicono i dottori, c’è da valutare bene, il ginocchio ha fatto un brutto movimento con la rotula che prima è uscita poi è rientrata. Lui comunque è tranquillo”.