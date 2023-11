Frattesi o Mkhitaryan? La rivalità che fa bene all’Inter e la scelta al Fantacalcio

Nel folto centrocampo dell’Inter i dualismi non mancano. Per es. quello tra Frattesi e Mkhitaryan. Chi preferire al Fantacalcio?

Anche quest’anno l’Inter ha una rosa in grado di competere su tutti i fronti. Campionato di Serie A, Coppa Italia e Champions League sono i tre potenziali obiettivi di una formazione che dispone di quantità e qualità in un po’ tutti i reparti.

L’attacco è una garanzia con elementi di valore quali ad es. Lautaro e Thuram, ma forse è il centrocampo a poter fare realmente la differenza in numerose occasioni. Ecco perché anche un giocatore come Davide Frattesi, che in nazionale finora ha fatto piuttosto bene – sua ad esempio la doppietta con cui l’Italia ha battuto l’Ucraina per 2-1 in un delicato match delle qualificazioni ad Euro 2024 – non sta trovando grandissimo spazio tra i titolari. Al momento infatti Simone Inzaghi tende a preferirgli l’armeno Henrikh Mkhitaryan, che porta in squadra esperienza e temperamento insieme ad una innegabile tecnica.

Proviamo allora a confrontare i due giocatori, anche sulla scorta delle statistiche al Fantacalcio. Quale dei due potrebbe fare realmente la differenza in questo campionato?

Mkhitaryan: i numeri al Fantacalcio

Il classe 1989 è un tecnico e duttile centrocampista di piede destro, in grado di giocare sia come trequartista centrale, che come interno di un centrocampo a tre o a cinque. Ma Mkhitaryan è in verità una sorta di jolly, perché capace di giocare altresì come mezzala ed esterno offensivo in un attacco a tre punte. Agile e veloce, possiede visione di gioco ed abilità negli inserimenti sia per gli assist, sia per le conclusioni personali.

Finora le statistiche stanno dalla sua parte. In dieci partite di campionato, l’armeno è sempre sceso in campo dal primo minuto, tranne in Salernitana – Inter in cui è entrato nel secondo tempo. Una sola insufficienza, un 5,5, in Cagliari – Inter alla seconda giornata, mentre per il resto soltanto valutazioni pari a sei o più.

Spicca in particolare il super Fantavoto pari a 15,5 proprio nel derby contro il Milan alla quarta giornata, in cui Mkhitaryan ha segnato due gol e servito un assist per la vittoria finale nerazzurra con il risultato di 5-1.

Ma è soprattutto la Fantamedia ad indicare l’ottimo stato di forma del giocatore. Per lui finora un 7,20, che sintetizza il perché Simone Inzaghi continui a puntare su di lui con assiduità.

Frattesi: i numeri al Fantacalcio

Dopo una stagione molto positiva sia al Sassuolo che al Fantacalcio, con 7 gol in 36 presenze e una Fantamedia finale pari a 6.79, Frattesi è alla prima stagione all’Inter, con l’obiettivo di scalare gerarchie che, al momento, non lo vedono tra i titolari fissi della formazione di Simone Inzaghi.

Centrocampista box to box, atletico, duttile e con il senso del gol, all’Inter potrebbe fare il definitivo salto di qualità ma, dicevamo, l’armeno Mkhitaryan rappresenta al momento un giocatore che, per esperienza e temperamento, sta un gradino sopra di lui e potrebbe continuare a ‘rubargli’ il posto tra i titolari.

Finora nella stagione 2023/2024 Frattesi ha giocato in nove partite su dieci, però entrando in campo dal primo minuto soltanto una volta. Nelle altre partite ingresso a partita in corso ma, salvo la prima giornata, sempre con Fantavoto. Ciò significa che il calciatore ex Sassuolo ha i numeri e le capacità per essere, anzitutto, una riserva di lusso e per creare giocate pericolose e ottenere bonus al Fantacalcio, in partite che paiono bloccate sul pareggio. In sintesi, i suoi ingressi in campo potrebbero smuovere gli equilibri a favore dell’Inter.

8 partite a voto, con un gol nel derby a coronamento di una prestazione che gli è valsa un 9,5 al Fantacalcio, Frattesi resta un giocatore in rampa di lancio, pur non ancora tra i titolari inamovibili di Inzaghi. Ma l’età anagrafica è dalla sua parte, tenuto conto anche del fatto che non tutti i centrocampisti dell’Inter sono giovanissimi.

Mhkitarian o Frattesi? La scelta

L’ex giocatore del Sassuolo, che la scorsa stagione ha fatto benissimo con i neroverdi, proverà a ribaltare le gerarchie nel corso della stagione e guadagnare minutaggio. Al Fantacalcio non è affatto sbagliato puntare su di lui, perché avrà sempre a disposizione almeno 30 minuti di gara a partita. Così è stato finora e testimonia che il mister non si è dimenticato affatto di lui e delle sue capacità.

Anzi Frattesi – dicevamo – è uno dei pochi centrocampisti in grado di impattare sul match a gara in corso. E come si è visto più volte anche in nazionale, pur non essendo un attaccante, si tratta di un giocatore che vede molto bene la porta e che garantisce dei bonus al Fantacalcio.

La scelta tra lui e l’armeno dipende soprattutto da quanto si vuole spendere al celebre gioco simulativo: Frattesi potrebbe valere oggi almeno 50-60 crediti sia al Classic che al Mantra, mentre Mkhitaryan – visto il suo utilizzo costante in questo inizio stagione e le sue positive prestazioni – potrebbe valerne almeno 80. Tuttavia quest’ultimo non ha dalla sua parte l’età, dato che è un classe 1989, mentre Frattesi è nato nel 1999. Alla lunga mister Inzaghi potrebbe far rifiatare l’armeno e dare più spazio in campionato proprio a Davide Frattesi.