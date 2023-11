DIRETTA Serie A, Salernitana-Napoli: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Il palinsesto del sabato dell’undicesima giornata si apre con Salernitana-Napoli, derby che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Momentaneamente raggiunto in classifica a quota 18 punti dal Bologna, vittorioso ieri contro la Lazio, il Napoli è atteso dal derby in casa della Salernitana nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Una sfida che mette in palio punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali.

Reduce dalla sconfitta in casa del Genoa e dalla roboante vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, la squadra allenata da Filippo Inzaghi deve ancora centrare la prima vittoria stagionale in campionato. Un’eventuale impresa contro i campioni d’Italia, oltre al sorpasso sul Cagliari, potrebbe dare un nuovo impulso ad una stagione sin qui da dimenticare.

L’undici di Rudi Garcia, dal canto suo, dopo aver riacciuffato il Milan la scorsa settimana, vuole una vittoria per riprendersi il quarto posto in attesa di Atalanta-Inter. Oltre a Victor Osimhen, il tecnico francese dovrà fare a meno di Natan, espulso contro i rossoneri. Calciomercato.it seguirà la sfida dell’Arechi in tempo reale.

Salernitana-Napoli, FORMAZIONI UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma sabato 4 novembre alle 15, Salernitana-Napoli verrà trasmessa da DAZN. Ecco le formazioni del match:

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi, Pirola, Fazio, Bradaric; Legowski, Coulibaly; Candreva, Dia, Tchaouna; Ikwuemesi. Allenatore: Pippo Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 25 punti; Juventus 23; Milan 22; Atalanta 19; Napoli e Bologna* 18; Fiorentina 17; Lazio* 16; Roma 14; Monza e Lecce 13; Frosinone e Torino 12; Genoa e Sassuolo 11; Verona 8; Udinese ed Empoli 7; Cagliari 6; Salernitana 4.