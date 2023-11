DIRETTA Serie A, Atalanta-Inter: La sblocca Calhanoglu su rigore 0-1! LIVE

In programma alle 18 e decisiva per le zone alte della classifica, Atalanta-Inter verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dalla vittoria interna contro la Roma, l’Inter è attesa da un altro big match nell’undicesima giornata di Serie A. L’anticipo delle 18 prevede una trasferta molto proibitiva per la capolista, in casa di un’Atalanta in salute.

Dopo la sconfitta in casa della Lazio, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha battuto Genoa ed Empoli senza subire gol e segnando cinque reti. Proprio la solidità difensiva tra le mura amiche (zero reti incassate al Gewiss Stadium sin qui) sarà uno dei principali ostacoli dell’undici allenato da Simone Inzaghi. L’ultimo precedente lascia ben sperare i nerazzurri di Milano, che lo scorso anno si imposero per 3-2 a Bergamo con la doppietta di Edin Dzeko e l’autogol di José Luis Palomino. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Atalanta-Inter, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma sabato 4 novembre alle 18, Atalanta-Inter sarà visibile su DAZN. Ecco le formazioni della partita:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A:

Inter 25 punti; Juventus 23; Milan 22; Napoli 21*; Atalanta 19; Bologna* 18; Fiorentina 17; Lazio* 16; Roma 14; Monza e Lecce 13; Frosinone e Torino 12; Genoa e Sassuolo 11; Verona 8; Udinese ed Empoli 7; Cagliari 6; Salernitana 4*