Dal Napoli alla Juve: clausola choc

Quella tra Napoli e Juventus è una sfida sempre accesa: anche sul mercato, dove i due club hanno un nuovo obiettivo in comune

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e i club italiani vanno a caccia di potenziali rinforzi: ecco un obiettivo in comune per Napoli e Juventus.

Napoli e Juventus si sfidano, non in campo ma sul mercato. I due club, protagonisti di emozionanti lotte scudetto nel recente passato, ora si contendono un obiettivo in comune in vista della sessione invernale di trasferimenti. Il nome nel mirino delle due società è quello di Luiz Henrique, attaccante brasiliano classe 2001 di proprietà del Real Betis.

Si tratta di un esterno offensivo destro, capace di agire anche sulla corsia di sinistra. Il Real Betis lo ha portato in Europa un anno fa, prelevandolo dai brasiliani della Fluminense a fronte di una spesa di otto milioni di euro. Oggi il valore del classe 2001 è praticamente raddoppiato. Tutto merito del rendimento del laterale d’attacco carioca, autore fino a questo momento di quattro gol e otto assist realizzati con la maglia del Real Betis in Spagna.

Calciomercato Juventus, sfida al Napoli per Luiz Henrique

Dopo il suo primo anno in Europa, Luiz Henrique ha attirato su di sé l’attenzione di molti club europei. Tra questi ci sono Juventus e Napoli, pronte a strappare il gioiellino al Real Betis. Un’impresa non semplice, e non solo per le richieste del club iberico, ma anche per la forte concorrenza.

Il calciatore classe 2001, infatti, ha estimatori anche in Inghilterra dove sulle sue tracce c’è l’Aston Villa di Unai Emery ma anche altre società come riportato da todofichajes.com. Il giocatore era stato coinvolto in una inchiesta su un giro di scommesse, ma è stato successivamente dichiarato estraneo alla vicenda.

Il suo contratto col Real Betis scadrà il 30 giugno del 2028 e il suo cartellino viene valutato 20 milioni di euro, una cifra alla portata delle società interessate al giocatore, comprese Juventus e Napoli. Occhio, però, alla clausola rescissoria da 100 milioni di euro che, almeno per il momento, blinda il giocatore da offerte lontane da quella cifra.