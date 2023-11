Cos’hanno in comune Scuffet, Parisi e Belotti? Il Fantacalcio svela la risposta

Ci sono 3 giocatori che potrebbero essere la ‘sorpresa’ dell’undicesima giornata, in chiave Fantacalcio. I nomi.

Il Fantacalcio è un gioco simulativo tra amici in cui la strategia fa la differenza, ma anche la fortuna. Talvolta per vincere non basta schierare la miglior formazione possibile con i giocatori che si hanno in rosa ed, anzi, capita che siano calciatori ‘minori’ a fare la differenza, in un confronto piuttosto che in un altro. Non di rado invece, i calciatori più attesi possono incappare in una giornata storta o, peggio, in un’espulsione o infortunio.

Ebbene l’undicesima giornata del campionato di Serie A si apre venerdì 3 novembre con Bologna-Lazio, e prosegue nei giorni successivi con alcuni match di indubbio rilievo, tra cui Atalanta-Inter e Fiorentina-Juventus.

Chi ha nella propria rosa atleti ad alta probabilità di bonus, potrebbe giovarsene. Ma non è detto: non tutti gli atleti sapranno rispettare le attese e assicureranno punti. Ecco perché è preferibile dare un’occhiata ad alcuni nomi non particolarmente altisonanti, ma che potrebbero fare la differenza non soltanto nell’undicesimo turno, ma anche al Fantacalcio. Eccone tre.

Parisi della Fiorentina

Nella partita contro la Lazio all’Olimpico – nella decima di A – è arrivata una sconfitta, ma soltanto all’ultimo minuto. E il difensore Parisi non ha affatto demeritato, anzi. A lui era stato affidato il compito di giocare a destra, pur essendo un mancino, e il risultato è una prestazione molto dignitosa.

Dalla sua parte Zaccagni ha fatto ben poco nella gara, fino alla sostituzione con lo spagnolo Pedro. Ecco perché Parisi dovrebbe essere della partita domenica 5 contro la Juventus. Atteso ad una conferma di qualità, il tecnico Italiano lo recupererà per la gara – dato che un guaio fisico in un primo tempo lo teneva in dubbio.

Visto il buon stato di forma mostrato nell’ultima gara contro la Lazio, è assai probabile che Parisi abbia tutte le carte in regola per limitare anche lo juventino Kostic e farsi vedere con costanza in fase di spinta. Magari assicurando anche un assist.

Scuffet del Cagliari

Il portiere Scuffet è una scelta opportuna in vista della prossima giornata? Ebbene al Fantacalcio l’estremo difensore potrebbe essere schierato come ‘carta sorpresa’, in una gara in cui non pare che fioccheranno grossi pericoli nell’area di rigore del Cagliari.

Vero è che finora Scuffet ha subito 9 gol in 3 gare, ma non tutto il demerito va fatto ricadere su di lui. Anzi. Seppur le valutazioni al Fantacalcio non lo abbiano premiato finora, nei voti dei maggiori quotidiani nazionali ha, fino a questo momento, sempre ottenuto la sufficienza. Si mostra un portiere agile tra i pali e dotato di buoni riflessi, ma anche manifesta una buona capacità nell’estensione e nella respinta delle conclusione avversarie. Ecco perché nel complesso è affidabile e potrebbe fare molto bene contro il Grifone.

Nel Genoa Ekuban sostituirà l’infortunato Retegui, per il perdurare di un dolore al ginocchio, e scenderà in campo dal primo minuto per supportare il temibile Gudmundsson. Metronomo di centrocampo sarà Badelj, coadiuvato da Frendrup e Malinovsky.

Per il portiere della formazione sarda – dicevamo – vi sono le premesse per una buona prestazione, in cui magari esaltarsi con qualche intervento spettacolare. Vero è infatti che, assente Retegui, quasi tutte le maggiori occasioni in attacco saranno ‘affidate’ ai piedi dell’attaccante islandese.

Belotti della Roma

Nell’undicesima giornata di Serie A, la Roma affronterà all’Olimpico il Lecce, una squadra che finora ha offerto prestazioni discrete in campionato. Mourinho si affiderà in attacco al campione del mondo Dybala, che ritornerà per far coppia con il gigante Lukaku.

Dunque un duo d’attacco in cui un giocatore è complementare all’altro, ma in cui il ‘Gallo’ Belotti potrebbe inserirsi come sostituto a gara in corso. Probabilmente quest’ultimo dividerà il minutaggio con l’argentino, ma ci sono chance di vederlo nuovamente pimpante e in vena realizzativa. Potrebbe segnare nel secondo tempo, anche grazie ad una fisicità che può avere la meglio tra i due difensori centrali leccesi, che non appaiono insormontabili.

Ecco perché anche l’attaccante classe 1993 potrebbe dire la sua, e rivelarsi molto utile al Fantacalcio. Quest’anno finora 7 partite a voto, con 3 gol, 3 assist e una ottima Fantamedia pari a 8,21. Belotti appare in fase di rinascita.

Chi lo ha in squadra farà bene dunque a pensare al suo utilizzo. Belotti appare in forma ed è una prima punta generosa, che sa segnare e far segnare i compagni con i suoi movimenti e contromovimenti per liberare gli spazi. Potrebbe garantire degli interessanti bonus.