Botta e risposta Calabria-Pioli, nuovo attacco in diretta tv

Nel Milan non si respira un clima sereno e arriva anche l’attacco in diretta tv: ‘protagonisti’ Calabria e Pioli

Non un periodo particolarmente sereno per il Milan. In casa rossonera, complice anche gli ultimi risultati non propriamente positivi, si è creato un po’ di malumore.

A dare il là alle polemiche anche qualche dichiarazione piccata e gesti di malcontento verso Stefano Pioli. In particolare dopo la sconfitta con il Paris Saint-Germain le parole del capitano Calabria non erano state apprezzate da Pioli, creando un botta e risposta che ha tenuto banco per qualche giorno.

Successivamente, durate la gara di Napoli, c’erano state le reazioni di Giroud e Leao al momento delle sostituzioni. Proprio questa situazione finisce sotto i riflettori nel pre-partita di Milan-Udinese ed è analizzata da Valon Behrami a ‘DAZN’.

Milan, Behrami contro Pioli: “Ha replicato solo con Calabria”

L’ex centrocampista tra le altre di Lazio, Napoli e Udinese è voluto ritornare proprio sul botta e risposta che c’è stato dopo la sconfitta di Parigi tra il tecnico del Milan Stefano Pioli e il capitano rossonero Davide Calabria.

Quello di Behrami è un vero e proprio attacco all’allenatore milanista: “Se quelle cose le avessero dette Giroud, Theo o Leao, Pioli non avrebbe detto nulla. Le ha dette Calabria che è un bravo ragazzo che non risponde e ha replicato”. Inoltre lo svizzero ha anche spiegato che la fascia di capitano non è sinonimi di personalità: “Lo sappiamo che non è scelto per quello”.