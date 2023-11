Atalanta-Inter: Inzaghi con i titolarissimi, in dubbio l’uomo mercato

L’Atalanta ospita la capolista Inter nel match di cartello dell’11° giornata del campionato di Serie A: le ultime sulle probabili formazioni e le scelte di Gasperini e Inzaghi

Match di cartello al ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Inter, anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono continuare la corsa in vetta alla classifica e tenere a debita distanza le rivali per la corsa scudetto, Juventus e Milan in primis.

Il tecnico dei vicecampioni d’Europa non pensa all’impegno di mercoledì in Champions in casa del Salisburgo che potrebbe consegnare la qualificazione agli ottavi ai suoi ed è intenzionato a schierare i titolarissimi per l’impegno in terra bergamasca. Niente turnover almeno dall’inizio per l’Inter, con Mkhitaryan regolarmente al suo posto a centrocampo e Frattesi che partirà quindi dalla panchina. In difesa Pavard preferito a Darmian, mentre in attacco spazio alla coppia delle meraviglie Thuram-Lautaro. Ancora ai box Cuadrado e Arnautovic, con quest’ultimo però verso il rientro e che ieri si è allenato parzialmente in gruppo. Per l’ex Gasperini fronte Atalanta c’è invece il dubbio Scalvini, sempre nei radar dell’Inter in chiave mercato: il giovane difensore non è al meglio, ma potrebbe comunque partire dall’inizio a spese di Toloi. In avanti spazio a Scamacca (vicino proprio a sbarcare alla corte di Inzaghi in estate), supportato da Lookman e Koopmeiners.

Atalanta-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Atalanta-Inter, sfida della’11° giornata del campionato di Serie A in programma alle 18 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, sarà arbitrata da Sozza della sezione di Seregno (al VAR ci sarà invece Irrati). La gara tra l’undici di Inzaghi e la ‘Dea’ verrà trasmessa live e in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN. La capolista Inter arriva al match dopo il successo contro la Roma degli ex Lukaku e Mourinho, mentre l’Atalanta nell’ultimo turno ha travolto a domicilio l’Empoli.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. Allenatore: Gasperini

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Bonfanti, Holm, Bakker, Zortea, Zappacosta, Adopo, Pasalic, Muriel, de Ketelaere, Miranchuk

Indisponibili: Toure

Squalificati: –

Diffidati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Agoume, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanchez

Indisponibili: Cuadrado, Arnautovic

Squalificati: –

Diffidati: –