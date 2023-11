Zemura quanto vale al Fantacalcio? I numeri del terzino appena arrivato all’Udinese

Zemura è un giovane terzino sinistro da poco nel campionato di Serie A. E’ una scommessa potenzialmente vincente al Fantacalcio?

Dopo alcuni anni di permanenza nel Bournemouth, il giocatore inglese naturalizzato zimbabwese Jordan Zemura è approdato nel calcio italiano. Alla prima stagione nell’Udinese, il terzino sinistro classe 1999 ha già totalizzato un discreto numero di presenze e si sta rendendo degno di nota, anche in ottica Fantacalcio.

Certamente l’avvio di campionato per la squadra friulana non è stato facile: manca ancora la prima vittoria e sul club le pressioni di far punti aumentano giornata dopo giornata. Finora sette punti in dieci gare: troppo poco per una squadra che ha come primo obiettivo la salvezza.

Ma le prime giornate di Serie A come sono andate per Zemura? Quali sono le sue valutazioni al Fantacalcio? E quale invece il Fantavoto nell’ultima gara contro il Monza? Ecco le risposte nella nostra sintetica scheda.

Come ha giocato Zemura nell’ultima gara contro il Monza

Zemura è un calciatore duttile, in quanto terzino sinistro in grado di giocare anche laterale nella difesa a tre o esterno di centrocampo in un modulo come quello dell’Udinese – ovvero il 3-5-2.

Ebbene, nell’ultima gara contro il Monza, da cui è scaturito un 1-1 finale, Zemura non ha completato la partita. Partito dal primo minuto, è stato sostituito dal minuto 62 dal compagno di squadra Kamara, che ha fatto un po’ meglio di lui.

In effetti il laterale Zemura ha avuto un inizio abbastanza promettente, poi gli avversari gli hanno preso le misure mandandolo in affanno. Sue le responsabilità sulla giocata di Colpani, che è valsa l’1-0 del Monza. Tuttavia ha avuto anche una buona iniziativa in avanti ma Di Gregorio gli ha negato il gol.

Al Fantacalcio non è andato oltre il cinque.

Zemura, i voti al Fantacalcio

Il calciatore naturalizzato zimbabwese non è finora stato uno dei titolari dell’Udinese. Ha giocato spesso, ma sempre scendendo in campo nella seconda frazione – salvo l’ultima gara contro il Monza in cui ha debuttato dal primo minuto.

Tranne in tre partite – in cui il ridotto minutaggio ne ha impedito la valutazione – in altre cinque gare Zemura ha ricevuto un giudizio al Fantacalcio che, in verità, in due occasioni è stato sotto la sufficienza.

Ci si riferisce in particolare ai due 5,5 nelle gare contro il Napoli e il Genoa, rispettivamente alla sesta e settima giornata. Nelle altre tre partite in cui è stato valutato, ovvero alla prima, alla terza ed alla quinta di campionato, Zemura ha ottenuto sempre la sufficienza.

Zemura nella probabile formazione della gara Milan – Udinese

In attesa della formazione ufficiale del nuovo allenatore Cioffi, sostituto di Sottil, alcune certezze nell’undici iniziale della prossima giornata, paiono comunque esservi.

Nella gara dell’undicesimo turno di campionato, l’Udinese si troverà innanzi ad un Milan desideroso di fare punti dopo alcune recenti prestazioni non brillanti. La formazione iniziale sarà, con tutta probabilità, schierata ancora una volta con il modulo 3-5-2 e, almeno sulla carta, non ci sono grosse chance di rivedere titolare Zemura.

Anzi, ci sono molte possibilità che sia infatti Kamara a prendere il suo posto dal primo minuto.

Ecco la probabile formazione:

Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Kamara, Lovric, Walace, Samardzic, Ebosele; Thauvin, Lucca.

Per Zemura però potrebbe esservi un nuovo ingresso a gara in corso, come già successo altre volte in questo inizio di campionato di Serie A.

Zemura nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici e le statistiche generali su un giocatore non possono dare un quadro completo, ma sicuramente forniscono indicazioni di massima – utili soprattutto per chi gioca al Fantacalcio.

Ecco quelle su Zemura:

Partite a voto: sei;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,67.

Zemura è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Il calciatore si classifica come difensore laterale o terzino sinistro di piede mancino, in grado di giocare sia in una linea a quattro che in una linea a cinque. Veloce, piuttosto tecnico ed abile a spingersi in avanti per attaccare la profondità, Zemura non di rado va a caccia dello spazio verso l’interno del terreno di gioco per fare inserimenti palla al piede.

Anche in fase di copertura però mostra lucidità ed attenzione, temporeggiando sull’avversario ed intervenendo con il tempismo giusto con tackle determinati. All’Udinese è arrivato per sostituire Udogie volato in Premier, ma non è affatto detto che sarà schierato titolare con continuità: probabile anzi l’alternanza con Kamara nella linea a cinque del centrocampo.

Tuttavia Zemura ha tutte le qualità per emergere e, a fine stagione, l’atleta potrebbe rivelarsi una sorpresa del campionato.