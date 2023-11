Thiago Motta ha paura, può andare via: parte l’assalto

Thiago Motta è preoccupato per l’interesse di diverse squadre nei confronti di un suo giocatore. Elemento fondamentale per il Bologna

L’undicesima giornata di Serie A apre i battenti con l’anticipo tra Bologna e Lazio, una sfida decisamente interessante tra due squadre in un momento di forma più che positivo. I ragazzi di Thiago Motta, nelle prime dieci giornate di Serie A, hanno perso soltanto una volta (alla prima giornata contro il Milan) ottenendo tre vittorie e sei pareggi. Per quanto riguarda i biancocelesti, invece, l’obiettivo è il quarto successo consecutivo in modo da continuare a risalire la classifica.

Due squadre che amano proporre un calcio offensivo e cercano di andare a dominare la partita indipendentemente dall’avversario; proprio per questo ci attende una sfida molto interessante così come sarà interessante il duello, a distanza, tra Zirkzee e Immobile. Entrambi a quota tre gol in campionato vogliono continuare a trascinare i propri compagni.

Per quanto riguarda il centravanti del Bologna parliamo di un giocatore che, e lo sta dimostrando, fa giocare bene la squadra, svaria su tutto il fronte offensivo favorendo gli inserimenti dei compagni. Sta crescendo anche dal punto di vista realizzativo e, da questo punto di vista, la stagione in corso può essere fondamentale per la definitiva crescita del classe 2001. L’attaccante può levarsi grandi soddisfazioni e può risultare determinante per il suo Bologna e la voglia di lottare fino alla fine per un posto europeo.

Calciomercato Bologna, Zirkzee piace al Milan e non solo

Le qualità di Zirkzee le abbiamo viste anche nell’ultima partita del suo Bologna dove ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio e poi si è visto annullare la rete del possibile due a uno. Giocatore che, in questa stagione, sta dimostrando di avere i crismi per andarsi ad imporre in una squadra con ambizioni superiori al Bologna senza andare a togliere nulla ai rossoblù.

Le prestazioni di Zirkzee non sono di certo passate inosservate con il giocatore che piace a diverse squadre soprattutto il Milan. I rossoneri, dal punto di vista offensivo, hanno Giroud e Jovic con la possibilità di mettere anche Okafor nel ruolo di prima punta. L’obiettivo della società, per la prossima stagione, sembra essere quello di regalare a Pioli un nuovo centravanti.

Zirkzee potrebbe essere il profilo giusto considerando anche la carta d’identità; parliamo, infatti, di un classe 2001 che sistemerebbe per diversi anni il reparto offensivo del Milan. In attesa di capire cosa riserverà il futuro, il centravanti del Bologna deve pensare al presente e alla sfida con la Lazio di Immobile dove vuole continuare a dimostrare le proprie qualità.