Ricardo Rodriguez, la scheda del difensore e capitano del Torino che sbaglia poco o nulla

Lo svizzero Ricardo Rodriguez è un giocatore chiave per la difesa del Torino. Lo è anche per chi gioca al Fantacalcio?

Il classe 1992 Ricardo Ivan Rodriguez Araya, più conosciuto semplicemente come Ricardo Rodriguez è un giocatore 1992, nato a Zurigo e di nazionalità svizzera ma, come fa intuire il nome, di origini sudamericane.

Al Torino Rodriguez ha grande stima della società e di mister Juric, tanto che indossa la fascia di capitano nel campionato di Serie A 2023/2024. Nel massimo torneo calcistico italiano i granata non sono partiti benissimo, essendo in una posizione vicina alla zona retrocessione, ma il difensore Rodriguez ha finora giocato tutte le partite.

Una garanzia nel reparto arretrato o comunque un elemento su cui il tecnico continua a puntare: Rodriguez finora ha ripagato la fiducia con prestazioni senza gravissimi errori o sbavature.

La nostra sintetica scheda farà luce sulla sua ultima prestazione in campionato e sui suoi voti Fantacalcio? Al celebre gioco simulativo fa parte delle carte più interessanti da giocarsi? Scopriamolo.

Come ha giocato Rodriguez nell’ultima gara contro il Lecce

Alla decima di Serie A il Torino ha affrontato il Lecce in match che ha visto il ritorno dall’infortunio, con gol, per il difensore Buongiorno. E’ lui infatti l’autore dell’1-0 che è valso la vittoria ai granata, al termine di un confronto in cui Ricardo Rodriguez non è stato il migliore in difesa, ma comunque ha dato il suo onorevole apporto per evitare gol degli avversari.

Tuttavia qualche piccola sbavatura c’è stata e, pertanto, il risultato finale al Fantacalcio è un 5,5. E’ la seconda insufficienza in stagione, dopo dieci gare di campionato.

Rodriguez, i voti al Fantacalcio

Lo svizzero di origine cilena è – dicevamo – il capitano del Torino e infatti la sua presenza, in questo inizio di campionato 2023/2024, è stata costante. Otto gare con otto presenze dal primo minuto e in sole due occasioni la sostituzione, ma soltanto per abbandonare il campo a pochi minuti dal novantesimo.

Di fatto Ricardo Rodriguez è una vera certezza per il tecnico Juric, ed i voti Fantacalcio dimostrano perché ci si affidi così tanto a lui per puntellare la difesa e ridurre i rischi di subire gol. Duttile e capace di giocare terzino come pure difensore centrale, con senso della posizione e doti in marcatura, ma anche visione di gioco e buone capacità di passaggio, Rodriguez finora non è quasi mai sceso sotto la sufficienza nei Fantavoti.

Tra la prima e l’ottava giornata infatti solo un insufficienza – un 5 nella gara alla seconda giornata contro il Milan – e per il resto esclusivamente voti compresi tra il 6 e il 6,5.

Nell’ottava gara di campionato contro la Juventus non c’è stata gloria per il Torino. Il risultato finale è un 2-0 meritato per gli uomini di Allegri e, tra i granati, in difesa si è salvato il solo Rodriguez: il capitano del Toro ha raddoppiato sempre su Kean e si è allargato anche su Weah – ottenendo un sei al Fantacalcio. Sufficienza ripetuta anche nella nona di campionato contro l’Inter.

Rodriguez nella probabile formazione della partita Torino – Sassuolo

Lunedì 6 novembre il Torino affronterà il Sassuolo tra le mura amiche. Un impegno da affrontare con concentrazione e in cui l’obiettivo sarà la nuova vittoria granata.

Sulla presenza di Ricardo Rodriguez non vi sono particolari dubbi: se il capitano starà bene fisicamente e non risentirà di infortuni dell’ultimo minuto, sarà sicuramente in campo dall’inizio – come successo finora. Juric schiererà probabilmente un 3-4-2-1 con questi uomini:

Milinkovic Savic V; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Rodriguez nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici di Rodriguez nell’inizio di stagione sono i seguenti:

Partite a voto: dieci;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,00.

Rodriguez è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Nella scorsa stagione Ricardo Rodriguez è stato una garanzia nella formazione granata: 34 partite a voto in Serie A, con moltissime sufficienze e prestazioni senza grosse sbavature. Non un campione, ma un giocatore affidabile anche al Fantacalcio.

Dal punto di vista tattico è un difensore centrale che gioca preferibilmente in una difesa a tre, ma sa anche spostarsi lateralmente in una difesa a quattro. Piuttosto tecnico, ama costruire la manovra dal basso senza troppi lanci lunghi, ma con passaggi precisi anche filtranti.

Inoltre Rodriguez talvolta partecipa alla fase offensiva, sganciandosi dalla sua area e proponendosi in avanti. Si fa trovare pronto nei tackle e nei contrasti e se se ne presenta l’occasione, propone anche cross per le punte.

Al Fantacalcio Rodriguez è il classico giocatore dal buon rapporto qualità-prezzo. Non mancheranno le presenze e le sufficienze, conseguentemente è da considerarsi per un 6/7 slot al Classic, e come prima/seconda riserva al Mantra nel ruolo di Ds. Da comprare però per non più di 10/12 crediti su un budget di mille.