Pasalic, la riserva di qualità che può far comodo al Fantacalcio: ecco perché

Il croato Pasalic è una delle buone alternative a disposizione nel centrocampo di Gasperini e anche di ogni fantallenatore.

Pasalic è un altro dei nomi degni di nota dell’Atalanta di Gasperini, una squadra che negli ultimi anni sta facendo molto bene in campionato e che anche nelle coppe europee ha saputo dire la sua in numerose occasioni.

Croato e del giro della nazionale del suo paese, Mario Pasalic è un classe 1995 alla sua sesta stagione con la maglia della Dea. Finora per lui un ruolo di primo piano, con tantissime presenze nelle varie stagioni: Gasperini continua a credere in lui e il calciatore ha saputo ripagare la fiducia con prestazioni spesso all’altezza della situazione.

Nella scorsa annata, Pasalic ha ottenuto 32 partite a voto al Fantacalcio, con 5 gol, un assist e una dignitosissima Fantamedia pari a 6,41.

Insomma un giocatore di riferimento per il tecnico del club di Bergamo, in un centrocampo in cui alternative e concorrenza di certo non mancano. Quali sono stati i Fantavoti di Pasalic in questo inizio di campionato? E nell’ultima gara giocata che valutazione ha avuto? Continua ad essere un elemento interessante in ottica Fantacalcio? La nostra guida farà il punto su di lui, chiarendo alcune numeri e dati. I dettagli.

Come ha giocato Pasalic nell’ultima gara contro l’Empoli

In una decima giornata che ha portato tre punti alla Dea, il croato Pasalic non è stato della partita dal primo minuto. Una sostituzione al minuto 66 al posto di un buon Koopmeiners gli è valsa un sei al Fantacalcio, dato che l’ultima parte di gara era ormai indirizzata verso la vittoria dell’Atalanta.

Per lui ordinaria amministrazione e agevole gestione del palleggio a centrocampo, anche perché i ritmi nel finale di gara erano ormai calati notevolmente. Di fatto il croato si è dimostrato nuovamente un ottimo sostituto per far rifiatare i giocatori più utilizzati, proprio come il talento Koopmeiners.

Pasalic, i voti al Fantacalcio

Centrocampo ricco di alternative e ripetuti saranno i ballottaggi tra centrocampo e trequarti nel corso della stagione: in particolare Ederson, Koopmeiners, Lookman, Miranchuk, Pasalic e De Ketelaere si contenderanno i posti in campo.

Ecco perché in questo inizio di campionato anche un pilastro delle ultime stagioni come Pasalic, non è stato sempre in campo. Per lui sei partite giocate su nove, ma tutte a voto, diversi ingressi a partita in corso e, soprattutto, prestazioni altalenanti.

Infatti in quattro gare è sceso sotto la sufficienza, ottenendo un 5,5 (match contro Sassuolo, Fiorentina, Hellas Verona e Lazio), mentre – nelle altre due – ha superato ampiamente la sufficienza al Fantacalcio: in Atalanta – Cagliari alla quinta giornata è arrivato un Fantavoto pari a dieci (con gol), come pure un 7,5 nell’appena citata gara contro il Genoa.

Le sue abilità si sono viste nuovamente nella gara contro i rossoblù liguri, affondati per 2-0 in un match della nona giornata. Nel confronto il centrocampo del Genoa è andato spesso in difficoltà. Pasalic non ha giocato da titolare ma ha sostituito un brillantissimo Lookman, entrando al minuto 79. In particolare il croato è subito entrato nel vivo della contesa fornendo, al primo pallone toccato, l’assist per il 2-0 di Ederson.

Ecco perché la valutazione al Fantacalcio è stata pari ad un meritato 7,5.

Pasalic nella probabile formazione Atalanta – Inter

All’undicesima giornata del torneo di A, la squadra di Gasperini si giocherà un miglior piazzamento in classifica nella sfida contro la temibile Inter.

Per gli uomini di mister Gasperini una gara tra le mura amiche, in cui l’obiettivo saranno comunque i tre punti. Mentre per Pasalic un probabile nuovo impiego non dal primo minuto.

Questa infatti la possibile o probabile formazione, con modulo 3-4-2-1:

Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta/Hateboer, Ederson, de Roon, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

Previsto almeno un ballottaggio e, a centrocampo, per il croato parrebbe non esservi alcun spazio per una maglia da titolare. Vero è però che in questo campionato, le volte in cui è entrato a partita in corso, Pasalic ha sempre preso voto, a dimostrazione che sa entrare subito nel vivo della partita – fornendo anche buone prestazioni. Il giocatore resta dunque una seconda scelta di qualità.

Pasalic nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri più sintetici non possono costituire un giudizio completo su ogni calciatore, ma consentono di avere un quadro generale su un determinato giocatore, utile in chiave Fantacalcio.

Ecco dunque le cifre sul croato:

Partite a voto: sette;

Gol: uno;

Assist: uno;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,50.

Pasalic è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Il calciatore classe 1995 in questa stagione dovrà fare i conti con un’agguerrita concorrenza nel centrocampo atalantino, ma le doti sono note. Mezzala e trequartista, Pasalic è un giocatore tecnico e versatile in ambo le fasi difensiva ed offensiva. Inoltre, è cinico sottoporta e sa come segnare o servire i compagni con assist di qualità.

Al Fantacalcio non è un giocatore di prima fascia, ma tuttora merita considerazione pur dopo la scorsa annata un po’ sottotono rispetto ai suoi standard. Pasalic è un calciatore perennemente in ballottaggio, ma dal voto fisso.

Vale un 3/4 slot al Classic e una prima riserva al Fantacalcio Mantra. Nel primo caso la spesa è sui 45/50 crediti (sempre su base 1000), invece nel secondo è preferibile non salire sopra i 50/55.