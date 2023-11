Marusic non ha ancora saltato una partita: sarà ancora punto fermo per Sarri?

Il montenegrino Marusic è un terzino su cui Sarri punta anche in questa stagione. Conviene prenderlo al Fantacalcio?

Adam Marusic è un esperto giocatore montenegrino, classe 1992, alla sua settima stagione alla Lazio, club in cui si è visto spesso in campo collezionando una media presenze piuttosto alta. Anche in quest’inizio di stagione non semplicissimo per i biancocelesti, il terzino è stato sempre presente sul terreno di gioco, come titolare e faro di un reparto arretrato che – in verità – ad inizio torneo di A 2023/2024, ha mostrato qualche difficoltà – subendo 12 gol.

Coloro che si cimentano nel Fantacalcio forse vorranno saperne un po’ di più su un atleta che in passato ha giocato in squadre minori e che, proprio con la Lazio, ha fatto il salto di qualità. Ecco allora una sintetica scheda su di lui, che ne indica i Fantavoti di questo inizio di stagione, la valutazione nell’ultima gara e la Fantamedia.

Come ha giocato Marusic nell’ultima gara contro la Fiorentina

Nella decima di campionato la Lazio ha ottenuto tre punti non facili all’Olimpico, sfidando una Fiorentina ottimamente difesa tra i pali da Terracciano. Marusic è stato tra i meno brillanti della formazione capitolina: svagato, ha perso alcuni palloni che potevano essere pericolosi per la retroguardia e ha spinto meno del solito. Il giocatore ha infatti subito la presenza di Ikoné, costringendolo a stare più indietro.

Una gara che al Fantacalcio ha portato un 5,5.

Marusic, i voti al Fantacalcio

Adam Marusic – dicevamo – è un giocatore molto considerato dal tecnico Sarri e che infatti finora ha giocato tutte le partite del torneo di A 2023/2024. Proprio come la scorsa stagione, in cui ha totalizzato 33 presenze a voto, il montenegrino è un faro del reparto arretrato.

Nelle prime giornate, tuttavia, Marusic ha avuto un rendimento non sufficiente in diverse gare. Pur schierato sempre dal primo minuto e sostituito soltanto una volta alla seconda giornata di A, il montenegrino ha ottenuto la sufficienza soltanto in due occasioni su nove. Il riferimento va alla terza giornata – match contro il Napoli in trasferta – e alla sesta giornata – match contro il Torino tra le mura amiche: per Marusic è arrivata infatti una sufficienza pienissima, pari ad un 6,5.

Nelle altre gare mai insufficienze gravi, ma comunque voti compresi tra il 5,5, come ad esempio nella gara contro l’Atalanta all’ottava giornata, e il 5, come ad esempio nel confronto con il Milan alla settima. Sicuramente era lecito attendersi qualcosa di più da Marusic in questo inizio stagione.

Nella nona giornata di Serie A, la Lazio affrontava il Sassuolo in trasferta ed il risultato finale ha sorriso al club di Sarri, che ha potuto contare su tre punti d’oro che hanno permesso di risalire in classifica di A. Marusic ha tutto sommato offerto una prestazione dignitosa, pur con qualche affanno iniziale in cui è parso non riuscire a contenere del tutto la verve di un Sassuolo, che poi ha dovuto presto cedere ai gol laziali. Per lui un Fantavoto pari a 5,5.

Marusic nella probabile formazione contro il Bologna

In trasferta venerdì 3 novembre la Lazio affronterà il Bologna in un delicato confronto in cui l’obiettivo saranno ancora i tre punti. Sarri con tutta probabilità confermerà il rodato 4-3-3 e, soprattutto, manderà in campo dal primo minuto il montenegrino Marusic, verso cui conserva stima.

Ecco la probabile o possibile formazione della Lazio, per la decima giornata di Serie A:

Provedel; Lazzari/Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Previsto un solo ballottaggio in difesa, mentre per Marusic non dovrebbero esservi dubbi circa la sua titolarità.

Marusic nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri più sintetici non possono costituire un giudizio completo, ma consentono di avere un quadro generale su un determinato giocatore, utile in chiave Fantacalcio.

Ecco dunque le cifre sul montenegrino:

Partite a voto: dieci;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,55.

Marusic è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Terzino duttile ed in grado di giocare sia sulla fascia destra, che su quella sinistra, Marusic è forte fisicamente, rapido e dinamico. Nei contrasti si mostra deciso e determinato e sa leggere con intelligenza i cross avversari per anticiparli, come pure è abile nel seguire la linea difensiva.

Marusic non disdegna lo smarcamento in profondità, spesso internamente, sfruttando gli spazi liberati dai calciatori offensivi della Lazio. Al Fantacalcio nella scorsa stagione ha rappresentato una presenza (quasi) fissa in campo e oggi continua a valere una riserva da 5/6 slot, per una spesa non oltre i 20 crediti su mille. Mentre al Fantacalcio Mantra Marusic costituisce una sorta di jolly, da prendere per integrare il proprio set di terzini, magari anche a 20/25 crediti sul mille.