Lazio, Lotito può lasciarlo andare: l’offerta che non si può rifiutare

Lotito rischia di dover dire addio ad uno degli uomini più rappresentativi della sua Lazio; l’offerta potrebbe essere irrinunciabile

La Lazio si prepara a scendere in campo per l’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A; i biancocelesti fanno visita al Bologna in un match che si preannuncia decisamente spettacolare considerando anche una classifica dove le due squadre sono separate da un solo punto a favore dei capitolini. I ragazzi di Thiago Motta vogliono continuare la loro striscia positiva mentre Immobile e compagni cercano la quarta vittoria consecutiva per risalire la classifica dopo le difficoltà di inizio stagione.

Grande sfida non solo tra le due squadre ma anche tra i due allenatori; si Thiago Motta sia Sarri sono tecnici a cui piace proporre un calcio offensivo e andare a dominare la partita indipendentemente dall’avversario. Due tecnici di grande valore che vogliono essere protagonisti all’interno di una stagione dove Bologna e Lazio possono levarsi grandi soddisfazioni.

Abbiamo detto degli allenatori; bene, il prossimo anno questa sfida rischia di non riproporsi. Se da una parte Thiago Motta potrebbe fare il salto di qualità visto quanto bene sta facendo a Bologna, dall’altra abbiamo il rischio di vedere Sarri lasciare il massimo campionato italiano.

Lotito, l’Arabia vuole Sarri: il punto

Offerta irrinunciabile e Lotito costretto a vedere andare via il proprio allenatore; potrebbe essere questo lo scenario intorno a Sarri. Il tecnico biancoceleste, come riportato dal Corriere dello Sport, è finito nel mirino dell’Arabia Saudita e, lo abbiamo visto nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, le squadre della Saudi Pro League hanno una disponibilità economica veramente importante e possono permettersi contratti da far girare la testa.

L’apripista del mercato dell’Arabia Saudita è stato Cristiano Ronaldo, fenomeno portoghese che ha dato l’inizio ad una serie di trattative per giocatori e allenatori di assoluto livello. Il prossimo tecnico, come detto, potrebbe essere Sarri il cui arrivo aumenterebbe ulteriormente il valore del campionato visto il suo gioco e la capacità, che hanno le sue squadre, di andare a fare la partita e proporre un calcio entusiasmante.

Al momento non ci sono dettagli precisi su una possibile offerta ma, considerando anche quanto successo in passato, possiamo immaginare come i soldi messi sul piatto siano molti; a quel punto andare a rifiutare per Lotito diventerebbe decisamente complicato. Il rischio dunque è quello di perdere un tecnico molto importante per la Serie A ma soprattutto per la Lazio. L’Arabia Saudita continua a spaventare il campionato italiano e, nella prossima sessione estiva di mercato, potrebbero arrivare nuove offerte.