La Juventus balla al C2C Festival: due eccellenze si incontrano nella ‘superba’ notte di Torino

La Juventus non è solamente calcio, ma qualcosa di più grande che cresce in settori diversi, dal gaming, alla moda… alla musica. In campo, per la formazione di Allegri, la difesa ‘non balla’ e tiene bene botta. Al di fuori, invece… è tutta un’altra musica

Juventus è Official Partner di ‘C2C Festival‘ con la Juventus Platform, spazio dedicato agli ospiti del festival e della stessa Juventus di fronte al main stage, il palco principale.

Il ‘C2C Festival’ – noto anche col nome di ‘Club to Club’ – nasce a Torino nel 2002 e da quell’anno, edizione dopo edizione, definisce l’agenda musicale sul panorama italiano, presentando proposte d’avanguardia e artisti di fama e livello internazionale. Il ‘C2C Festival’ è una delle rassegne di musica avant-pop più apprezzate al mondo. Nella sua storia si sono esibiti, tra gli altri: Aphex Twin, Flying Lotus, Franco Battiato, James Blake, Kode9 e Nicolas Jaar.

L’incontro con Juventus è dunque naturale e quasi immediato, tra due realtà d’eccellenza del panorama Torinese. L’approccio di ‘C2C Festival’ è avveniristico e innovativo per l’essenza stessa dell’evento, prospettive e visioni condivise dalla Juventus, non solo per l’area meramente sportiva. La partnership tra le due realtà è dunque la naturale conseguenza di una visione comune e di una comunione di intenti.

Juventus, è l’ora del Club to Club: da Torino ‘to the World’

Dal 2 al 5 di novembre la città di Torino ospita la XXI edizione del ‘C2C Festival’, quest’anno dedicato al tema universale del Mondo (The World).

Non è la prima volta che Juventus e C2C collaborano, basti pensare alla recente divisa away della stagione scorsa, la 21/22, presentata proprio in collaborazione col brand del noto festival musicale. La Juventus guarda dunque in avanti, come fa lo stesso C2C, e si apre a nuovi mondi per continuare a crescere. Unire l’icona sportiva con una realtà musicale avvicina il brand della ‘J’ agli appassionati più giovani, sotto un altro punto di vista.

Qui le parole di Mike Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer Juventus Football Club: “Dopo il successo della scorsa edizione, Juventus torna ad affiancare C2C. Due tra le eccellenze torinesi più famose all’interno del panorama internazionale si uniscono per dar vita ad una sinergia ricca di energia e passione. Attraverso questa collaborazione la Juventus riconferma la voglia di voler restare vicina ai propri giovani tifosi, non solo sul campo, ma anche attraverso eventi unici ed emozionanti”.