Kabasele, numeri e statistiche del difensore belga appena arrivato all’Udinese

Il belga Kabasele è alla sua prima stagione all’Udinese. Riuscirà ad imporsi come titolare e a fare buone prestazioni al Fantacalcio?

Christian Kabasele forma il terzetto difensivo nel 3-5-2 di mister Cioffi, colui che ha preso il posto dell’esonerato Sottil. Classe 1991, belga e proveniente dagli inglesi del Watford, Kabasele – alla sua prima annata nel club friulano – ha già ottenuto un buon minutaggio e più volte è stato visto in campo, con risultati anche di discreto livello.

Un inserimento però nel complesso non assai agevole per il giocatore, che è dovuto stare fermo per alcune giornate per infortunio e che ha risentito della partenza difficoltosa dell’Udinese, incapace di segnare un buon numero di reti finora e relegata, per il momento, nei bassifondi della classifica di A, con zero vittorie all’attivo.

Di seguito la nostra scheda si focalizzerà sulle prestazioni del difensore belga Kabasele, per capire quali sono state le sue valutazioni al Fantacalcio nelle gare in cui è sceso in campo. Vale la pena tenerlo in considerazione nel celebre gioco simulativo tra amici? E’ da ritenere un acquisto affidabile? Ecco le risposte.

Come ha giocato Kabasele nell’ultima partita contro il Monza

In trasferta – nella decima giornata di campionato – i friulani si sono scontrati con il Monza, squadra partita più che discretamente quest’anno e con l’evidente ambizione di fare un altro campionato in posizione tranquilla e magari anche centrare qualche vittoria di prestigio, come nella scorsa annata.

Contro l’Udinese, però, il club allenato da Palladino non è andato oltre l’1-1, complice anche la prestazione della retroguardia friulana che ha respinto quasi tutte le iniziative del Monza, subendo una sola rete nel primo tempo.

Kabasele – insieme a Zemura – ha delle responsabilità per il gol del vantaggio monzese perché giunto nella sua zona di competenza ma, nella seconda frazione, ha saputo riscattarsi con la sponda per il pareggio di Lucca.

Per questo il Fantavoto alla fine è pari a sei.

Kabasele, i voti al Fantacalcio

Il calciatore belga – dicevamo – ha avuto un inizio non facile di Serie A. Con notevole esperienza nel calcio estero e in particolare in Inghilterra, di fatto la scorsa estate è stato preso per sostituire Becao e per completare il trio difensivo con Bijol e Perez.

Le prestazioni nelle prime giornate però non sono state positive. Tre insufficienze con tre cartellini gialli, con un miglioramento che si è visto solo nella quarta giornata nella gara contro il Cagliari. In quest’occasione un Fantavoto pari a sei, pur con un’uscita dal campo al minuto 38 per infortunio muscolare.

Il problema è poi proseguito impedendogli di giocare per alcune giornate: Kabasele è tornato sul terreno di gioco alla nona di campionato, in Udinese – Lecce. Ma si è trattato di un’altra partenza non agevole: infatti nella gara ha ottenuto un Fantavoto pari a cinque, con un nuovo cartellino giallo – il quarto di stagione.

Meglio, dicevamo, nella gara contro il Monza.

Kabasele nella probabile formazione contro il Milan

Sabato 4 novembre i friulani si imbatteranno contro i rossoneri nell’undicesima giornata di campionato. Una gara da non prenderla alla leggera da parte degli uomini di Cioffi, che sono ancora a caccia della prima vittoria in questa stagione di A. Si troveranno innanzi al Milan, un club che ha commesso alcuni passi falsi nelle ultime gare e che vuole dunque riscattarsi.

Sulla presenza di Kabasele non dovrebbero esserci novità: con tutta probabilità sarà presente nell’undici iniziale, andando a puntellare una difesa a tre che si basa, in questa stagione, anche sul suo apporto sul piano atletico, tattico e tecnico.

Ecco allora la possibile o probabile squadra che vedremo in campo in trasferta contro il Milan:

Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Kamara, Lovric, Walace, Samardzic, Ebosele; Thauvin, Lucca.

Kabasele nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici e le statistiche generali su un giocatore non possono dare un quadro completo, ma sicuramente forniscono indicazioni di massima – utili soprattutto per chi gioca al Fantacalcio. Ecco quelle sul belga:

Partite a voto: sei;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: quattro;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,50.

Kabasele è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Il belga è il classico centrale difensivo che sa farsi valere nei contrasti ed abile nel giocare sia in una linea a tre, che in una linea a quattro. Sa altresì coprire molto bene ed intercettare palloni destinati agli attaccanti avversari.

Tra le sue caratteristiche anche il pressing, il tackle e il colpo di testa su calcio piazzato in attacco. Al recupero dopo l’infortunio patito, Kabasele proseguirà il suo percorso di ambientamento ed adattamento nel calcio italiano e, con tutta probabilità, lo farà vestendo spesso la maglia di titolare.

Kabasele è infatti un difensore di buona qualità, dalla media voto non ottima ma in grado di dare qualche bonus. E’ insomma un elemento con cui puntellare la propria rosa al Fantacalcio, pur senza considerarlo un elemento chiave – e da non pagare più di 5-6 crediti su un budget di mille.