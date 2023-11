Il Milan corre ai ripari e lo riporta in Italia: arriva in prestito

Milan a corto di difensori centrali dopo gli ultimi infortuni che terranno fuori a lungo Pellegrino e Kalulu: due piste principali in Premier

Il Milan è nei guai fino al collo dopo gli ultimi avvenimenti che hanno riempito all’inverosimile l’infermeria. Durante la partita con il Napoli di ruolo ce n’era praticamente solo uno, il solito Tomori. Kjaer si era infortunato poche ore prima, Thiaw era squalificato, poi durante il match sono andati ko pure Kalulu e l’esordiente Pellegrino.

E i responsi successivi hanno dato la mazzata finale, visto che il francese dovrà rimanere fermo almeno 4-5 mesi e l’argentino un paio. Per fortuna il capitano della Danimarca sta per tornare a disposizione, serve come il pane in questo momento a Pioli che può contare solo su Tomori e Thiaw. In un periodo in cui serve mantenere contatto con Inter e Juve, oltre ovviamente a rimontare in Champions. A partire dalla prossima col PSG: perdere vorrebbe dire abdicare e dimenticarsi gli ottavi. E allora i rossoneri hanno già cominciato a pensare inevitabilmente al mercato di gennaio, a cui però mancano ancora due mesi, con parecchie partite in mezzo. I nomi però sono definiti, gli obiettivi vanno delineandosi e portano soprattutto in Premier League. Il primo è una vecchia conoscenza del calcio italiano come Kiwior, l’altro gioca nel Bournemouth.

Il Milan a caccia di difensori: a gennaio punta Kiwior e Kelly

Come detto, il Milan studia i profili adatti tecnicamente ma anche e soprattutto economicamente a Pioli. Per conciliare le due cose l’identikit è quello di un calciatore giovane di ottime prospettive, disponibile in prestito da una big europea o con il contratto in scadenza a giugno 2024. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il nome che va seguito con attenzione ora è quello di Jakub Kiwior, centrale classe 2000 dell’Arsenal, arrivato nel gennaio scorso dallo Spezia per la cifra record di circa 25 milioni di euro. È giovane e mancino, duttile e impiegabile anche da terzino sinistro (il ruolo di vice-Theo pure è scoperto).

Con i Gunners ha giocato poco, appena 7 partite da titolare in quasi un anno. Da valutare in ogni caso la volontà da parte dell’Arsenal di cederlo in prestito, visto anche quanto lo ha pagato. L’altro nome, seguito da Moncada, è quello di Lloyd Kelly, classe ’98 titolare del Bournemouth. Il difensore inglese è in scadenza a giugno, anche la Juventus lo osserva, quindi potrebbe partire con uno sconto vista la situazione contrattuale. Ma il Bournemouth sembra non abbia voglia di cederlo già a gennaio, nonostante il rinnovo non sembri un’opzione per il calciatore. Situazione più complicata, ma da monitorare. Da non perdere di vista nemmeno Konstantinos Koulierakis, centrale 19enne del Paok, nazionale greco. Per la sinistra piace sempre, e da tempo, Juan Miranda del Betis: il Milan ha preso informazioni e ci sta pensando. Anche lui è in scadenza, può arrivare in saldo ma ha richieste di ingaggio importanti. Con Theo che di partite ne salta pochissime e Bartesaghi che cresce, il vice-Hernandez non risulta al momento la più impellente delle necessità.