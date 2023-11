DIRETTA Serie A, Bologna-Lazio 0-0: finisce il primo tempo! – LIVE

Anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, Bologna-Lazio verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dalla vittoria al fotofinish contro la Fiorentina, la Lazio apre le danze nell’undicesima giornata di campionato in casa del Bologna. Dopo tre vittorie consecutive, i biancocelesti dovranno vedersela con una delle squadre più in forma di questa stagione, sconfitta solo alla prima giornata dal Milan.

Rispetto alle indiscrezioni della vigilia, Romagnoli parte dall’inizio. Un recupero sicuramente importante per gli uomini di Sarri. Sul fronte opposto, La squadra allenata da Thiago Motta proverà a non snaturare il proprio credo tattico, consapevole che una vittoria oggi vorrebbe dire anche sorpasso sui biancocelesti in classifica. Nelle ultime cinque sfide al Dall’Ara, si sono registrare due vittorie per i padroni di casa, due pareggi ed un successo della squadra laziale. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Bologna-Lazio, formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma venerdì 3 novembre alle 20.45, Bologna-Lazio verrà trasmessa su DAZN e Sky. Ecco le formazioni del match:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 25, Juventus 23, Milan 22, Atalanta 19, Napoli 18, Fiorentina 17, Lazio 16, Bologna 15, Roma 14, Monza 13, Lecce 13, Frosinone 12, Torino 12, Genoa 11, Sassuolo 11, Verona 8, Empoli 7, Udinese 7, Cagliari 6, Salernitana 4.