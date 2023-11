Colpo Juve in diretta: “Il Manchester City apre al prestito”

Il club bianconero valuta diversi profili per il centrocampo in vista della prossima sessione di calciomercato

Le note vicende che hanno colpito la Juventus da inizio stagione ad oggi, impongono al club bianconero delle riflessioni urgenti sulle mosse da eseguire il prossimo gennaio. L’organico di Massimiliano Allegri, infatti, nel giro di poche settimane ha perso per cause extra calcistiche due pedine importanti a centrocampo come Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Due calciatori cui l’allenatore toscano faceva affidamento per affrontare l’attuale stagione e che certamente non avrà. Il francese è stato infatti sospeso dopo essere risultato positivo al testosterone per un test anti-doping effettuato alla prima gara stagionale. Il classe 2001, invece, è stato ufficialmente squalificato per 7 mesi nell’ambito dell’inchiesta sul caso scommesse e tornerà a disposizione per l’ultimo match di campionato contro il Monza.

Delle possibili mosse della Juve sul mercato si è dunque discusso questo pomeriggio in diretta su TV Play con Marco Guidi. Il noto giornalista, a tal proposito, ha annunciato una possibile suggestione in uscita dalla Premier League: “La Juventus per gennaio valuta tanti calciatori, soprattutto in prestito vista la situazione economica e finanziaria. Sancho in prestito sì, senza prestito non ci credo. Attenzione anche a Kalvin Phillips. Il City può aprire ad un prestito”.

Rimanendo in casa bianconera, potrebbe invece complicarsi il prolungamento di uno dei calciatori simbolo: “Vlahovic in casa Juventus è il caso più difficile. Ha un peso per gli ammortamenti fuori portata la Juventus, i bianconeri con i rinnovi li vanno ad abbattere. L’ammortamento viene spalmato su più anni e si sta cercando di farlo un po’ con tutti. Con lui è più difficile perché ha lo stipendio più alto. Bisogna almeno confermargli lo stipendio. Vlahovic arriverà all’ultimo anno di contratto a 12.5 milioni, quindi non vuole rinunciare a dei soldi. Il serbo sostiene che abbassando gli ammortamenti si può abbassare anche la richiesta per la cessione”.

Calciomercato Juve, fiducia sul rinnovo di Chiesa

Rispetto al caso legato a Vlahovic, non dovrebbero invece esserci gli stessi problemi con il rinnovo di Federico Chiesa.

Queste le ultime riportate da Guidi: “Per Chiesa aiuta il rapporto di amicizia tra Giuntoli e Ramadani. C’è la buona intenzione di venire incontro alle esigenze della società. Allungare di un anno, anche allo stesso stipendio, può essere utile anche per lui per evitare di trattare il rinnovo in condizioni meno vantaggiose. Poi ci sono i discorsi aperti su Rugani, Bremer e Fagioli”.