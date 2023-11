Caso Tonali, nuova indagine: rischio ulteriori sanzioni

Per Sandro Tonali potrebbero esserci ulteriori sanzioni: nuova indagine sul centrocampista del Newcastle

Non si è chiusa con il patteggiamento a 10 mesi di squalifica (più 8 di pene accessorie) la vicenda scommesse per Sandro Tonali.

Il centrocampista del Newcastle, ex Milan, ha ammesso di aver puntato sul calcio e anche sulle squadre in cui ha militato (Brescia oltre i rossoneri), patteggiando la sanzione con la Procura Federale, come fatto in precedenza da Fagioli.

Per il centrocampista bresciano però i guai potrebbero anche non essere finiti, stando alle notizie che arrivano dall’Inghilterra. A parlarne è il ‘Daily Mail’, secondo cui la Football Association avrebbe avviato un’indagine proprio su Tonali e potrebbe anche punire ulteriormente il calciatore.

Tonali sotto indagine in Inghilterra: cosa può succedere

In particolare la Football Association starebbe portando avanti un’indagine per capire se Tonali abbia continuato a scommettere anche una volta trasferitosi in Premier League e se lo abbia fatto su partite che coinvolgevano il Newcastle.

Un’eventualità che esporrebbe il calciatore ad un’ulteriore sanzione, oltre a quella comminata dalla Figc. In questo senso va ricordato il caso di Ivan Toney, squalificato per otto mesi per aver scommesso anche sulla propria squadra. Una vicenda che può ricordare quella di Tonali che attende ora quindi il verdetto dell’indagine della Football Association.

Al di là di questo aspetto, è in corso un’indagine anche da parte del Newcastle che, dopo aver acquistato il calciatore dal Milan, vuole vederci chiaro su eventualità responsabilità in chi ha chiuso il colpo senza accorgersi del problema che attanagliava il 23enne.