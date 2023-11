Bologna-Lazio, saltano i nervi nel finale: si accende il parapiglia

Il Bologna stende la Lazio grazie la sigillo di Ferguson: nel finale, però, gli animi si sono surriscaldati. Ecco il motivo

Al termine di una gara non proprio scintillante, il Bologna è riuscito ad incamerare tre punti di nevralgica importanza per la propria classifica. A decidere il confronto del Dall’Ara è stato il gol di Ferguson, che ha messo a segno la rete che ha poi deciso la gara 24 secondi dopo l’inizio del secondo tempo.

Partita non bellissima, dicevamo, che si è incattivita nel finale. Al termine di un contropiede, infatti, Isaksen è finito a terra, colpito da dietro da un difensore del Bologna visibilmente in ritardo. Ne è scaturito un parapiglia, con diversi calciatori della Lazio e del Bologna che hanno espresso in maniera animata le loro ragioni. Alla fine sono arrivati due cartellini gialli, per proteste. Il gioco è proseguito per qualche minuto, prima che il direttore di gara La Penna decretasse la fine delle ostilità con il triplice fischio che ha sancito la fine dell’incontro. Come già accennato, grazie a questa vittoria i rossoblu compiono un vero e proprio balzo in classifica: stop improvviso per la Lazio, che interrompe con una sconfitta la sua rincorsa Champions.