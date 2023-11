Addio Inter, Inzaghi sotto assedio: blitz dalla Premier

Uno dei migliori giocatori dell’Inter di Inzaghi è finito nei radar di alcune squadre di Premier League. Possibile addio in estate per risanare le casse nerazzurre

La situazione economica dell’Inter sta migliorando di anno in anno, ma ancora è tutt’altro che sistemata. I nerazzurri in estate potrebbero essere costretti ad almeno una cessione illustre per questioni di bilancio e uno dei fedelissimi di Inzaghi potrebbe essere sacrificato.

Gli ottimi risultati sportivi delle ultime stagioni hanno aiutato l’Inter a risanare parzialmente una situazione economica complicata. La strada è ancora molto lunga, ma i nerazzurri con Simone Inzaghi stanno seguendo la retta via. Gli obbiettivi per questa stagione sono stati chiariti più volta da tutta la società: seconda stella e passaggio dei gironi di Champions. Sarà importante fare bene in Europa anche per qualificarsi al nuovissimo Mondiale per Club, che porterà alle partecipanti grandi introiti.

Raggiungere questi obbiettivi, però, rischia di non essere abbastanza per il bilancio stagionale dell’Inter. In estate potrebbe diventare necessaria anche una cessione illustre che possa portare nuova liquidità nelle casse, proprio come è successo la scorsa stagione con André Onana. Il più sacrificabile della rosa sembrerebbe essere l’esterno Denzel Dumfries, già cercato in passato da alcune squadre straniere.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ottimo periodo del calciatore olandese avrebbe attratto le attenzioni di alcuni top club della Premier League. In particolare Manchester United e Chelsea si erano dette interessate già in passato e in estate potrebbero tornare all’assalto. Per il cartellino di Dumfries, Steven Zhang aspetta un offerta da almeno 50 milioni di euro.

Ritorno di fiamma: l’Inter si tutela in caso di addio di Dumfries

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono già al lavoro per trovare l’eventuale sostituto di Dumfries in caso di cessione. Ritorna di moda un ex obbiettivo dell’Inter per la fascia destra, sfumato dopo l’acquisto a parametro zero di Cuadrado.

In caso di partenza di Dumfries, il primo nome sulla lista dei sostituti per la fascia destra dell’Inter sarebbe Tajon Buchanan. L’esterno canadese era già stato cercato in passato dai nerazzurri, ma poi l’affare non era andato in porto per l’arrivo di Juan Cuadrado. In caso di cessione dell’esterno olandese, però, Marotta potrebbe tornare a trattare con il Club Brugge, che la scorsa estate valutava il calciatore 15 milioni di euro.