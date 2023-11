Ederson, qualità e quantità nell’Atalanta: titolare fisso a centrocampo?

Il brasiliano Ederson è un atleta che sta vivendo un ottimo momento in Serie A. Da prendere ad occhi chiusi al Fantacalcio?

Ederson José Dos Santos Lourenço da Silva, semplicemente noto come Ederson, è un giocatore brasiliano classe 1999, alla sua seconda stagione nelle fila del club dell’Atalanta.

L’atleta si è subito guadagnato la stima di mister Gasperini nella prima annata con i nerazzurri, totalizzando un altissimo numero di presenze e una Fantamedia dignitosa e pari a 6,00.

In questo inizio di campionato, però, le cose stanno andando decisamente meglio per lui, che ha disputato alcune gare decisamente brillanti, rendendosi dunque un profilo piuttosto interessante non soltanto per gli schemi di Gasperini, ma anche per chi gioca al Fantacalcio. Di seguito la nostra sintetica scheda farà il punto su Ederson dopo dieci giornate di campionato, e darà alcune informazioni e numeri interessanti sull’inizio di torneo di A. I dettagli.

Come ha giocato Ederson nell’ultima partita contro l’Empoli

Nella decima giornata di campionato la Dea ha giocato contro l’Empoli, club bisognoso di punti dopo una partenza fallimentare nella stagione 2023-2024. La partita si è conclusa con un meritato 3-0 dell’Atalanta in trasferta, a seguito di un prestazione molto buona del collettivo ed alcune valutazioni eccellenti.

Oltre a Lookman e Scamacca, i migliori in campo, anche Ederson ha dato il suo solito contributo: nel match ha agito davanti alla difesa, assicurando un ottimo filtro e rivelandosi in grado di raccordare l’attacco. Nessuna particolare sbavatura per lui e continua partecipazione alla manovra corale di un’Atalanta particolarmente brillante.

Ne è scaturita una valutazione non eccezionale come in diverse altre gare della stagione, ma comunque un onorevole sei al Fantacalcio.

Ederson, i voti al Fantacalcio

Se c’ è una cosa che a questa Atalanta non manca è sicuramente l’abbondanza di soluzioni. Vari i possibili ballottaggi tra centrocampo e trequarti con Ederson, Koopmeiners, Lookman, Miranchuk, Pasalic e De Ketelaere in lizza per giocare dal primo minuto.

In questo inizio di campionato Ederson è in cima alle gerarchie nella propria zona di campo, dove ha giocato per nove partite su nove e, salvo la prima giornata, partendo sempre titolare.

I risultati d’altronde sono stati quasi sempre dalla sua parte: tranne due gare di poco sotto la sufficienza, con un 5 sia nella partita contro la Fiorentina alla quarta giornata e il 5,5 contro l’Hellas Verona alla sesta, per il resto Ederson si è guadagnato voti sufficienti o decisamente brillanti.

Spiccano infatti il 7,5 in Frosinone – Atalanta alla seconda giornata (con assist), un 10 in Atalanta – Monza alla terza (con gol), e un 9,5 in Lazio – Atalanta all’ottava (con gol).

Nella nona giornata di campionato la Dea ha ottenuto una buona vittoria innanzi ad un Genoa che è apparso poco lucido specialmente a centrocampo e che ha subito per larghi tratti le fiammate del gioco atalantino, e specialmente di un Lookman particolarmente ispirato. E, tra gli altri, a brillare nel club di Bergamo anche lo stesso Ederson che ha creato meno occasioni di Lookman e Scamacca, ma ha inventato molto specialmente nella prima frazione.

Calato alla distanza, ha però avuto il merito di chiudere la partita mettendo in gol il passaggio di Pasalic, per il 2-0 finale. Ecco perché il suo Fantavoto è un altro dieci.

Ederson nella probabile formazione Atalanta – Inter

Salvo infortuni o incidenti dell’ultimo momento, la presenza del brasiliano dal primo minuto è praticamente certa anche nell’undicesima giornata, in cui la Dea affronterà – tra le mura amiche – l’Inter. Per gli uomini di mister Gasperini una gara impegnativa, ma in cui l’obiettivo saranno comunque i tre punti.

Questa la possibile o probabile formazione, con modulo 3-4-2-1:

Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Holm, Ederson, de Roon, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

Ederson è in una fase molto positiva, perciò la sua presenza dal primo minuto è praticamente scontata.

Ederson nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri più sintetici non possono costituire un giudizio dettagliato su ogni calciatore, ma permettono di avere un quadro generale su un determinato giocatore, utile in chiave Fantacalcio.

Ecco dunque le cifre sul brasiliano:

Partite a voto: dieci;

Gol: tre;

Assist: uno;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 7,20.

Ederson è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Versatile, di piede destro, tecnico, con ottimo controllo di palla, abile nel leggere il gioco e nello smarcarsi, Ederson è un calciatore brasiliano che unisce estro e concretezza. Inoltre possiede forza esplosiva e ottima resistenza. Qualche sbavatura più che altro in fase difensiva, ma è vero che Ederson dà il meglio di sé quando si tratta di spingere in avanti.

Se nessun dubbio vi è sulle sue qualità, il vero pericolo per lui è l’affollamento di interni/trequartisti nella rosa atalantina, ma le prestazioni di questo inizio di campionato gli stanno permettendo di tenersi il posto di titolare.

Nel corso di stagione potrebbe essere una bella sorpresa anche sul piano dei bonus, dato che ha già fatto tre gol in nove partite. Sicuramente Ederson non vale meno di un 5/6 slot al Classic, ma molto dipende anche dall’ampiezza della lega. Al Fantacalcio Mantra è una buona riserva per le C titolari. Per una spesa che non dovrebbe superare i 20-30 crediti, il brasiliano in questa stagione potrebbe essere una delle rivelazioni, anche al celebre gioco simulativo.